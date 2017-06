Madrid in dubio: kiest Zidane voor Bale of Isco?

"Iedereen mag zijn mening geven over wie ik moet opstellen, maar het zal me niet beïnvloeden. Het belangrijkste is dat we iedereen beschikbaar hebben voor deze wedstrijd." Het was een reactie waar geen enkele journalist in de perszaal van op zal hebben gekeken. Real Madrid-trainer Zinedine Zidane trekt zijn eigen plan en weet dat hij voor de Champions League-finale van zaterdag in ieder geval een hele luxe bankzitter naast hem heeft zitten. Wie dat zal zijn, is voor de buitenwereld een kwestie van afwachten.



Een half jaar geleden zou niemand twijfelen aan een basisplek voor Gareth Bale in een Champions League-finale. De Welschman komt in finales altijd goed aan de dag en kan vaak dat stukje individuele creativiteit geven dat nodig is in grote wedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan de geniale sprint in de Copa Del Rey-finale van 2014, toen hij FC Barcelona-verdediger Marc Bartra er als een komeet uitliep en vervolgens de enige goal van de wedstrijd maakte. Of de kopbal in de Champions League-finale uit het zelfde jaar, waarmee hij in de laatste minuut een verlenging tegen Atletico Madrid afdwong. In de extra tijd zou Real Madrid drie keer scoren en zijn tiende Champions League-zege afdwingen. Het is misschien al even geleden, maar aan Bales kwaliteiten is niets veranderd. Snel, meedogenloos en enorm sterk in de lucht.



Het is echter niet het seizoen van de Welschman. Bale sukkelt al heel het jaar met blessures en heeft sinds eind april door een kuitkwetsuur geen wedstrijd gespeeld. De wedstrijd van zaterdag is een race tegen de klok geweest, die hij nipt lijkt te halen. Op enige vorm van wedstrijdritme of vorm kan de Man van 100 Miljoen echter niet buigen. In tegenstelling tot zijn concurrent, Francisco Román Alarcón Suárez. Kortweg, Isco.



Door de blessures van Bale kregen dit seizoen veel spelers van Zidane de kans bij Real Madrid. James Rodríguez mocht het als vleugelspeler proberen, Lucas Vazquez draafde meer dan eens op en toptalent Marco Asensio liet af en toe een vlaag van genialiteit zien. Niemand maakte echter zoveel indruk als Isco. De Spaanse baltechnicus heeft letterlijk alles in zich wat het spelletje mooi maakt om naar te kijken. Een magistraal passje, een vernuftig lobje of een kort dribbeltje, Isco kan het allemaal. Tot dit seizoen liet hij het echter niet vaak zien.



Isco stond jarenlang te boek als een van Spanje's grootste beloftes voor de toekomst, maar doorbreken in het shirt van Real Madrid lukte hem niet. Tot dit seizoen. De absentie van Bale werd gaandeweg het seizoen steeds beter ingevuld door de van origine aanvallende middenvelder. Aan het eind van het seizoen was Isco zelfs zo goed als onmisbaar. In de laatste vijf speelrondes van de Primera Division maakte hij drie goals en drie assists. Zijn spel, bewegend tussen de linies van de tegenstander, was heel lastig te verdedigen voor de Spaanse verdedigingen.



Met tien goals en acht assists is het cijfermatig Isco's beste seizoen ooit. Niet voor hem kiezen in de finale zou onlogisch zijn, weet ook aanvoerder Sergio Ramos. "Bale is niet even goed in vorm als Isco. Maar het is uiteindelijk de keuze van de trainer", liet hij weten op een persconferentie in aanloop naar zaterdag.



Het feit dat Gareth Bale net op tijd fit is voor de finale in zijn thuisland Wales, brengt Zinedine Zidane voor een lastige keuze. Moet de Fransman in Cardiff kiezen voor de atletische spierbundel met finale-ervaring of de verfijnde technicus in bloedvorm? Bale of Isco, het is een keuze waar elke andere coach ter wereld van zou dromen.