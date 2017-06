Wie zijn de sterkhouders van Ivoorkust?

Nederland treedt zondag in De Kuip tegen een redelijk onbekende tegenstander aan. Natuurlijk weten we dat Ivoorkust een groot Afrikaans voetballand is, maar wie spelen er nu eigenlijk? ELF Voetbal stipte een aantal interessante spelers aan.

1. Eric Bailly (Manchester United)

Na het gouden Ivoriaanse tijdperk een van de weinigen die bij een Europese topclub speelt. De centrale verdediger werd afgelopen zomer voor dertig miljoen euro door Manchester United gekocht van Villarreal en kende een redelijk debuutseizoen in Engeland. Hij miste door een blessure de finale van de Europa League, maar is normaliter een van de eersten die José Mourinho op het wedstrijdformulier opstelt.

2. Serge Aurier (Paris Saint-Germain)

Rechtsback met enorm veel kwaliteiten, maar ook een verleden met controverse. Zo baarde hij vorig seizoen opzien, door zijn toenmalige coach Laurent Blanc een 'homo' te noemen en te beweren dat Zlatan Ibrahimovic 'bij zijn ballen moeten worden gegrepen'. Ook werd Aurier eind vorig jaar veroordeeld tot twee maanden celstraf, nadat hij het aan de stok kreeg met een politieman. De Ivoriaan ging in beroep tegen de straf en bleef zo op vrije voet.

3. Jean Michael Seri (Olympique Nice)

Kleine alleskunner die terug kan kijken op een goed seizoen in de Ligue 1. Seri maakte zeven goals, gaf negen assists en had een meer dan redelijk aandeel in de Champions League-kwalificatie van Olympique Nice. De middenvelder staat volgens Spaanse media in de belangstelling van FC Barcelona.

4. Franck Kessié (Atalanta Bergamo)

Het grote talent. Kessié brak dit seizoen door als verdedigende middenvelder bij Atalanta Bergamo en werd door menig topclub in de gaten gehouden. AC Milan lijkt vanaf volgend jaar van zijn diensten gebruik te kunnen maken; naar verluidt heeft de 20-jarige middenvelder afgelopen week zijn medische keuring bij de Milanezen al gehad.

5. Salomon Kalou (Hertha BSC)

Een van de weinige overblijvers van het gouden tijdperk. Het huidige Ivoorkust heeft geen Drogba meer, geen Gervinho, geen Eboué en geen gebroeders-Touré. Maar Salomon Kalou doet wel nog mee. De aanvaller kan terugkijken op een prima seizoen bij Hertha BSC en is de enige speler in de selectie van Ivoorkust met meer dan vijf interlandgoals.

6. Wilfried Kanon (ADO Den Haag)

Tot slot nog een Nederlands tintje. Wilfried Kanon was de laatste jaren een bij vlagen wisselvallige back in dienst van ADO Den Haag, maar kan bij Ivoorkust rekenen op een basisplaats. Het contract van de verdediger loopt deze zomer af en dus zou een goede interland tegen Nederland clubs wakker kunnen schoppen.