Elf redenen waarom Real Madrid van Juventus wint

• Real verliest NOOIT in een Champions League-finale. Sinds het Europa Cup-toernooi Champions League is gaan heten, stond Real vijf keer in de finale en won iedere keer.

• Zoals er seriemoordenaars bestaan, zo zijn er ook serie-verliezers. Juventus is er zo één. Sinds de doping-finale van 1996 (toen na strafschoppen Ajax werd verslagen) stond Juventus nog vier keer in een Champions League-finale en verloor iedere keer: 1997, 1998, 2003 en ook nog twee jaar geleden tegen FC Barcelona (2015; 1-3).

• Juventus mag dan wel een schitterende verdediging hebben, Real scoort gewoon áltijd. Een paar weken geleden brak Real al het record van Bayern München (61 wedstrijden op rij met minimaal één treffer) en inmiddels staat het record al op 64.



• Tot mid-april leek Juventus vrijwel onstuitbaar, maar sindsdien is de ploeg wat minder overtuigend. Bij Atalanta werd met 2-2 gelijk gespeeld, er was een 1-1 thuis tegen Torino en een 3-1 nederlaag bij AS Roma. Aan het einde van het seizoen leek zelfs de zesde landstitel op rij een beetje in het gedrang te komen.



• Gareth Bale is niet fit en verklaarde dinsdag op Reals mediadag dat hij er op rekent dat hij niet van start zal gaan. Goed nieuws voor Real. Met Isco in de ploeg speelde de ploeg een klasse beter dan met Bale.

• De Ronaldo/Messi rivaliteit (1). Na zijn hattricks tegen Bayern München en Atlético Madrid staat Cristiano Ronaldo alweer op tien goals in de Champions League. En dat is één goal minder dan zijn eeuwige rivaal Leo Messi. Wedden dat hij, alleen al daarom, in Cardiff gaat scoren?



• De Ronaldo/Messi rivaliteit (2). Aan het begin van 2017 was het nog de vraag wie van de twee, Ronaldo of Messi, als eerste het onbreekbare record van honderd doelpunten in de Champions League zou breken. Toen de Messi-motor tegen Juventus haperde, raakte Cristiano Ronaldo tegen Bayern en Atlético op dreef (acht goals). Inmiddels staat hij negen goals voor (103 tegen 94). Maar voor Ronaldo geldt; hoe groter het gat, hoe beter.

• Zinédine Zidane. De man die Real Madrid voor de tweede keer in twaalf maanden aan een Europese titel kan helpen, kent tegenstander Juventus als geen ander. De Fransman speelde eind vorige eeuw vijf jaar voor Juventus en weet alles van de club. Bij Juventus verloor hij overigens twee Champions League-finales (1997 en 1998; in Amsterdam van ... Real). Later won hij zowel als speler en als trainer met Real wél de beker met de grote oren.

• De kracht van de reservebank. Massimiliano Allegri heeft eigenlijk geen alternatieven voor Paulo Dybala, Mario Mandžukić of Gonzalo Higuain mocht dat nodig zijn. Zidane heeft Bale, Alvaro Morata (mogelijk AC Milan volgend seizoen), Lucas Vázquez, Marco Asensio, etc. etc.



• Cristiano Ronaldo (Manchester United 2008, Real Madrid 2014) en verdediger Sergio Ramos (Real Madrid 2014, 2016) kunnen de eerste spelers worden, die in drie verschillende Champions League-finales scoren. Vooral de scorende rol van aanvoerder Ramos is opmerkelijk. In die reeks van 64 wedstrijden op rij met Real-treffers maakte hij maar liefst elf doelpunten.

• Uiteindelijk komt het hier op neer: Real Madrid - Juventus is een wedstrijd tussen de 'all time topscorer' en de meest legendarische keeper uit de historie van de Champions League. Voor Cristiano Ronaldo alle reden om vol zelfvertrouwen te beginnen. Hij stond vier keer eerder tegen Buffon en scoorde vijf keer uit dertien doelpogingen. Sterker nog: hij scoorde vijf keer met zes schoten die op doel waren. Dat betekent dat Buffon dus ooit maar één keer een inzet van Ronaldo heeft gestopt!