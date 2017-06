Elf redenen waarom Juventus van Real Madrid wint

• BASTA! Het is een mooi Italiaans woord: genoeg is genoeg. Sinds die dopingfinale van 1996 (toen na strafschoppen Ajax werd verslagen) stond Juventus nog vier keer in een Champions League-finale en verloor iedere keer: 1997, 1998, 2003 en 2015. Een vijfde nederlaag op rij... ONDENKBAAR!

• Dit seizoen kreeg Real Madrid in de Champions League zeventien tegentreffers, maar liefst veertien meer dan Juventus dat in een heel seizoen slechts drie goals tegen kreeg. Alleen Kylian Mbappé, Corentin Tolisso en Nicolas Pareja scoorden tegen Juve. Zaterdag gaat zich geen Real-speler bij dit trio voegen.



• Sinds de Europa Cup de Champions League werd, probeerden AC Milan (1994, 1995), Ajax (1995, 1996), Juventus (1996, 1997) en Manchester United (2008, 2009) hun titel te prolongeren. Ze faalden allemaal. Real wordt de vijfde in dat rijtje.

• Juventus is zaterdag de 'thuisspelende club'. In het Principality Stadium van Cardiff zijn verreweg de meeste finales gewonnen door de ploeg die zich in de 'thuiskleedkamer' mocht omkleden. Sterker nog, de eerste elf finales werden allemaal door de 'thuisclub' gewonnen.



• Juventus heeft Dani Alves, die nu in zes van de laatste twaalf seizoenen (2005/06, 06/07, 08/09, 10/11, 14/15, 16/17) de finale heeft gehaald, in de ploeg. Als rechtsback is hij de beste van Europa. In de Champions League creëerde hij dertig kansen, gaf vier beslissende assists en scoorde drie keer.

• Real Madrid mist juist haar vaste rechtsback. Dani Carvajal (vier assists in tien wedstrijden) is geblesseerd. Zijn vervanger Danilo is de enige van de 22 spelers die in Cardiff aan de start staat, die niet het niveau heeft dat bij deze finale hoort.

• Juventus wil historie schrijven (1). De 'Oude Dame uit Turijn' hoopt het zesde team (en de vijfde club) te worden die 'een triple' wint (kampioen, beker en Champions League). FC Barcelona is het twee keer gelukt, de laatste keer in 2015 door van Juventus te winnen. Juve ging toen ook voor de 'triple' en dat mislukte, iets dat in Turijn nog steeds flink pijn doet.

• Juventus wil historie schrijven (2). Als Juventus wint, wordt doelman en aanvoerder Gianluigi Buffon de oudste speler die óóit de Champions League won: 39 jaar en 126 dagen. In zijn loopbaan stond Buffon meer dan 90.000 minuten in het veld. Een leuke vergelijking. Zijn debuut ligt dichter bij de laatste wedstrijd die Pele ooit speelde dan bij het debuut van Kylian Mbappé voor Monaco, de laatste speler die in de Champions League tegen hem scoorde.



• Mario Mandžukić eindigde tegen Monaco z'n langste reeks Champions League-wedstrijden zonder doelpunten (zes) en is in topvorm. Scoort hij tegen Real Madrid, dan 'is het over'. Sinds hij in 2015 over kwam van Atlético Madrid, won Juventus álle 21 wedstrijden waarin hij scoorde.



• De balans van Europese wedstrijden tussen Real en Juventus is héél licht in het voordeel van Juventus. De teams troffen elkaar achttien keer. Iedere club won acht ontmoetingen en er waren twee gelijke spelen. Alleen het doelsaldo van 21-18 is in het voordeel van Juventus. Doelpuntenmakers in de eerste ontmoeting tussen beide teams in 1961 waren de clublegendes Alfredo Di Stefano en Omar Sivori.

• Niet bekerhouder Real Madrid, maar Juventus is de enige club die dit seizoen in Europese wedstrijden ongeslagen is. Wint Juve de finale, dan wordt het de zevende club in totaal, en de eerste sinds Manchester United in 2008, die ongeslagen de Champions League wint.