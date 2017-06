Waarom Virgil van Dijk naar de Engelse top vertrekt

Southampton wil af van een reputatie als verkoopclub. Maar hoe reëel is dat als je al jaren iedere zomer je beste speler(s) aan een concurrent in de Premier League overdoet? Ook deze zomer lijkt het onafwendbaar dat de ster van het elftal bij een Engelse grootmacht aansluit.

Virgil van Dijk wordt door Southampton gebruikt als het symbool van een nieuwe status. De club is het zat om iedere keer de sleutelspelers in het team over te doen aan een andere club. Het geld stroomt dan wel binnen, het zorgt er tegelijkertijd voor dat de club sportief elke keer een pas op de plaats maakt. Met de Europa League als voorlopige plafond. Al sinds 2014 zit er een vervelende structuur in het transferbeleid van The Saints.

2014

Direct na het eerste succesjaar in de Premier League na de promotie in 2012 kon Southampton beginnen met oogsten. Op financieel gebied, dan. Adam Lallana, Calum Chambers en Luke Shaw vertrokken in de zomer van 2014 bij de club waar Ronald Koeman zich net in een nieuwe uitdaging had gestort. Lallana maakte voor dertig miljoen euro de overstap naar Liverpool, Chambers verkaste voor twintig miljoen euro naar Arsenal en de overstap van Shaw naar Manchester United leverde veertig miljoen euro op.

2015

Het eerste seizoen met Koeman aan het roer leverde wederom een woelige transferzomer op. Dit keer kozen Morgan Schneiderlin (35 miljoen euro) en Nathaniel Clyne (17 miljoen euro) voor een nieuw avontuur, en wel bij respectievelijk Manchester United en Liverpool. Wederom twee clubs uit Engeland die een dankberichtje naar Southampton stuurden.

2016

Ook de keurige zesde plek van afgelopen seizoen leverde Southampton weer de nodige tientallen miljoenen euro's op. Sadio Mané werd door wederom Liverpool weggekaapt voor 41 miljoen euro, terwijl Tottenham Hotspur zich voor 17 miljoen euro versterkte met Victor Wanyama. Graziano Pelle was de eerste sleutelspeler die in deze jaren niet naar een andere Engelse club overstapte: hij leverde vijftien miljoen euro op met zijn transfer naar het Chinese Shandong.

Met Liverpool, Chelsea en Manchester City als de meest genoemde kandidaten om Van Dijk in te lijven, kan het bijna niet anders dan dat de geschiedenis zich deze zomer herhaalt. De Nederlandse verdediger heeft een prijskaartje gekregen van tachtig miljoen euro. Alle drie de geïnteresseerde clubs hebben vaak genoeg bewezen dat ze zich niet laten afschrikken door een dergelijke transfersom.