Verbeek : "Realistisch dat Klaas-Jan nog paar jaar doorgaat"

Mocht het avontuur bij Ajax maar één jaar duren, dan is de carrière van Klaas-Jan Huntelaar wat Gertjan Verbeek betreft nog niet voorbij. De twee hebben regelmatig contact na hun gezamenlijke periode bij sc Heerenveen. "Ik heb niet het idee dat Klaas-Jan zijn voetbalschoenen al in de wilgen wil hangen."

De laatste keer dat Huntelaar en Verbeek elkaar spraken was op het veld rondom het Europa League-treffen van Ajax en Schalke 04. Bij die laatste club kreeg de Nederlandse spits aan het einde van het seizoen een woord van dank. De 33-jarige Huntelaar is toe aan een leven waarin zijn familie een grotere rol speelt. En dus kiest hij voor een terugkeer naar de club waar hij tweeënhalf jaar aan de lopende band scoorde.

"Een weloverwogen beslissing", oordeelt Verbeek. "Hij is heel rechtlijnig en duidelijk, wat hij wel wil en niet wil. Het is niet iemand die in een opwelling besluit ergens heen te gaan. Ik was op de hoogte, in die zin dat er een aantal opties waren. Ik weet wel een beetje hoe hij in elkaar steekt. En dat China dus niet echt een serieuze optie zou zijn."

Prima uitgangspositie

Huntelaar schikt zich in eerste instantie in een rol 'als tweede spits'. Hij zal op de trainingen moeten laten zien wat hij nog kan. En dat Kasper Dolberg zijn plekje als eerste keuze voor komend seizoen niet cadeau krijgt. Als het aan Verbeek ligt, is dat voor de aanvaller een prima uitgangspositie.

"Klaas Jan legt zich niet zomaar ergens bij neer. Hij zal zoveel mogelijk willen spelen", stelt de voetbalanalist- en coach. "Iedere trainer zal z'n sterkste spelers opstellen. Leeftijd speelt daarin geen rol. Je hebt ook kunnen zien dat Dolberg in het afgelopen seizoen wat problemen heeft gehad. Ajax wil kampioen worden en dan is het goed om iemand als Klaas-Jan achter de hand te hebben."

Nieuwe uitdaging

Tegelijkertijd is Huntelaar iemand die het niet onder stoelen of banken steekt als hij meer wil spelen. Hij krijgt een jaar de tijd om te laten zien dat hij een basisplek waard is. Mocht dat niet lukken, dan denkt Verbeek erop dat Huntelaar ergens anders een nieuwe uitdaging zoekt.

"Hij is 33. Ik heb niet het idee dat hij al van plan is om na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Het heeft met motivatie te maken. Misschien wil Ajax hierna nog wel een jaar met hem door. Het kan zijn dat een rol als pinchhitter hem nu wél bevalt. In een jaar kan een hoop gebeuren. Hij heeft aangegeven dat hij nog een aantal jaar door wil gaan en dat is denk ik ook realistisch."