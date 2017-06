Welk Eredivisieteam gebruikte de meeste buitenlanders?

Buitenlanders in de Eredivisie, je hebt ze in alle soorten en maten. Tegenover een voltreffer als Niolai Jørgensen staat een misser als Athanasios Papazoglou en tegenover een halve Nederlander als Eloy Room staat een exoot als Taiwo Micheal Awoniyi. ELF Voetbal zocht uit welke Eredivisieclub er meest gebruik van maakte.

"We willen Nederlandse jongens. Jongens die begrijpen hoe het is om hier te voetballen. Die ook graag voor NEC willen voetballen. Spelers moeten zich kunnen identificeren met onze club", liet technisch directeur Bert van Ingen na de degradatie in 2014 tegenover De Gelderlander weten. Het roer ging om in Nijmegen. Alleen bij hoge uitzondering werden exoten uit verre oorden aangetrokken, Nederlanders en Nederlandstaligen zouden de club een nieuw elan geven. Het nieuwe beleid resulteerde direct in promotie en een prima rentreeseizoen in de Eredivisie.

Toch veranderde er in aanloop naar afgelopen zomer iets in het hoofd van Van Ingen. In de transferperiode haalde hij de ene tweederangs Europeaan na de andere en gaf hij Peter Hyballa een selectie met meer buitenlanders dan Nederlanders. Slechts enkelen, zoals de Arubaan Gregor Breinburg of de Ghanees Quincy Owusie-Abeyie, waren de Hollandse taal machtig. Een jaar later heeft de geschiedenis zich herhaald: NEC degradeerde opnieuw uit de Eredivisie.

Het gebruik van buitenlanders in je selectie hoeft zeker geen nadeel te zijn. Clubs als Vitesse en FC Twente, die beiden een buitengewoon goed seizoen doormaakten, gebruikten uiteindelijk maar één buitenlander minder dan NEC in dit Eredivisieseizoen. Het verschil zit hem in het doorselecteren. Vitesse kende een relatief niet-Nederlandse selectie, maar deed in de winterstop wél afstand aan overbodige spelers als Abiola Dauda, Sheran Yeini en Keisuke Ota. FC Twente liet op zijn beurt Georgios Katsikas en Torgeir Börven gaan. De balans bleef op die manier bewaard.

Aan de andere kant van de medaille staan PSV en Excelsior. Vooral de positie van de Eindhovenaren is opmerkelijk. PSV heeft het budget om buitenlanders met een toegevoegde waarde naar Nederland te halen en had dit seizoen vaak vijf buitenlanders al in het veld staan. Van de spelers buiten de vaste kern, hadden echter enkel Daniel Schwaab en Ramon Lunqvist de Nederlandse nationaliteit. Volgend seizoen komt daar waarschijnlijk verandering in, omdat met Albert Gudmundsson, Dante Rigo en Matthias Verreth een aantal buitenlandse talenten op de deur van het eerste kloppen.

Ajax gebruikte van de topclubs de meeste spelers waarvan Nederlands niet de voornaamste nationaliteit is. Met twaalf spelers eindigden de Amsterdammers in de subtop van de lijst. Feyenoord zit daar iets onder met negen buitenlanders.

Club Aantal buitenlanders* gebruikt in de competitie NEC 17 Vitesse 16 FC Twente 16 Roda JC 16 Ajax 12 Willem II 12 Sparta Rotterdam 11 AZ 10 FC Groningen 10 Feyenoord 9 FC Utrecht 9 SC Heerenveen 9 ADO Den Haag 9 PEC 9 Heracles Almelo 8 Go Ahead Eagles 8 PSV 7 Excelsior 6



*spelers waarvan Nederlands niet de eerste nationaliteit is. Spelers die voor bijvoorbeeld Curaçao, Turkije of Marokko uitkomen, maar desondanks een Nederlands paspoort hebben, zijn zodoende meegerekend in het overzicht.