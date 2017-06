FC Utrecht zet eigenhandig transferzomer in gang

Een handtekening hier, een handtekening daar. Meer was er niet voor nodig om FC Utrecht de transferzomer te laten openen. De club speelt met de komst van Sander van de Steek en Cyriel Dessers in op twee (aanstaande) transfers.

Dit is zo'n beetje het meest aannemelijke scenario dat zich allereerst gaat ontvouwen naar aanleiding van de sneeuwbal die FC Utrecht aan het rollen heeft gebracht:

Amrabat tekent bij Feyenoord

Na de komst van Van de Steek ligt de weg vrij voor Sofyan Amrabat om FC Utrecht na drie seizoenen profvoetbal te verlaten. Utrecht heeft met de middenvelder van SC Cambuur een speler met een neusje voor de goal binnengehaald. Eentje met aanvallende intenties.

Het kan ook zijn dat Van de Steek ruimte geeft om Yassine Ayoub te laten vertrekken. Maar de link van Amrabat naar Feyenoord is de laatste weken al zó vaak gelegd dat die transfer naar verwachting eerder doorgang vindt. Met Dessers ide opvolger van de vertrokken Sebastien Haller al in huis.

NAC Breda met nieuwe spits de Eredivisie in

Allemaal leuk en aardig, dat Dessers zijn beloning krijgt voor een uitstekend seizoen bij NAC Breda. Maar de Brabanders moeten nu hoe dan ook op zoek naar een opvolger van de Belgische goaltjesdief. Giovanni Korte scoorde dan wel zeven keer in één seizoen; daar win je de oorlog ook niet mee.

Het vergt een stukje creativiteit van de clubleiding in Breda, want fans zitten niet meer te wachten op een type Guyon Fernandez. Tegelijkertijd is een speler als Tom Boere, die afgelopen seizoen op schot was voor FC Oss, waarschijnlijk onhaalbaar.

Feyenoord brengt Gustafson en/of Vejinovic elders onder

Met een nieuwe middenvelder in de gelederen is het hek bij Feyenoord definitief van de dam. Waarom zouden ze spelers als Simon Gustafson en Marko Vejinovic nog houden? Door de komst van Amrabat is het vooral aannemelijk dat Vejinovic zijn spullen pakt.

De middenvelder werd naar Rotterdam gehaald nadat hij bij Vitesse een magistraal seizoen kende. Tien goals scoorde hij. Dat zijn er tien meer dan dat hij in twee seizoenen bij Feyenoord het net vond in de Eredivisie. Aan de andere kant heeft Gustafson gaandeweg het afgelopen seizoen het hardst geschreeuwd om een transfer. Dat ze Feyenoord deze zomer allebei verlaten, is een kwestie van tijd.