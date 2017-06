Dit was de status van Klaas-Jan Huntelaar op 2 juni 2007

Met een soort van halve omhaal promoveert Klaas-Jan Huntelaar een balletje van Mario Melchot tot een grote kans voor Oranje tegen Zuid-Korea. Het is 2 juni 2007. Het Nederlands elftal van bondscoach Marco van Basten grijpt een oefeninterland aan om vertrouwen te tanken richting het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk.

Het is voor Huntelaar zijn vierde interland in het shirt van Oranje. Eén keer eerder is hij in de basis gestart. De tweede keer is die tegen Zuid-Korea. Hij vormt daarin een aanvallend duo met Andwele Slory. Ze komen allebei niet tot scoren; laat dat maar over aan Rafael van der Vaart. Die benut een penalty als Slory een penalty versiert en bepaalt in de 72ste minuut de eindstand op 0-2.

Van Basten heeft er bewust voor gekozen om Huntelaar vaker aan het werk te zien. De spits is in de Eredivisie de status van groentje ontgroeid. Sterker, hij vindt in het seizoen 2006/07 23 keer het net voor Ajax. De bondscoach kan hem bijna niet over het hoofd zien.

Het lukt de dan 23-jarige Huntelaar niet om Van Basten meteen te overtuigen. Dirk Kuijt krijgt in de interland na die tegen Zuid-Korea een basisplek tegen Thailand ten faveure van zijn concurrent in het Ajax-shirt. Pas in 2008 wordt The Hunter een onomstreden kracht in Oranje.

Huntelaar timmert als begin twintiger aardig aan de weg. Het is het Ajax-shirt waarin hij aan de lopende band scoort. 34 keer zelfs, in het seizoen dat volgt. Het Ajax-shirt waarin hij laat zien onmisbaar te zijn voor Oranje. En het Ajax-shirt waarin hij een miljoenentransfer naar Real Madrid verdient. De Spanjaarden betalen 27 miljoen euro voor hem.

Die bewuste interland tegen Zuid-Korea op 2 juni 2007 gaat hij in de 62ste minuut naar de kant voor Romeo Castelen. Die mag de andere invaller Kuijt van voorzetten gaan voorzien, omdat Slory inmiddels ook het veld heeft geruimd. Tien jaar na dato heeft Kuijt net een landstitel op zak met Feyenoord. En is het Huntelaar die, in het Ajax-shirt, weer op jacht mag om te laten zien dat hij het beter kan.