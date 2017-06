Waarom Push Sports Marco van Basten laat juichen

De UEFA en de FIFA blinken niet uit in technologische ontwikkelingen binnen het voetbal. Beide bonden waren tot voor kort zo conservatief ten aanzien van technologie als Italianen ten aanzien van hun eten. Die angst voor verandering, voor ontwikkeling, heeft met de aanstelling van Marco van Basten als Chief Officer for Technical Development bij de FIFA ruimte gemaakt voor een meer progressieve benadering. Het gevolg: verdere uitrolling van doellijntechnologie en pilots met een videoref.

Blessurepreventie

Wat blessurepreventie betreft valt er nog een hoop vooruitgang te boeken bij beide bonden, stelt Prof. dr. Frank Backx, sportarts en hoogleraar klinische sportgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "Neem scheenbeschermers. Sinds de verplichting daarvan is de hoeveelheid blessuregevallen met betrekking tot het scheenbeen aanzienlijk teruggedrongen." Maar er vindt veel meer onderzoek plaats op het gebied van blessurepreventie, vertelt Backx. "De internationale bonden zijn nog altijd vrij conservatief op dit vlak, al laat de UEFA bijvoorbeeld met het WK voor Vrouwen in Canada van 2015, dat volledig op kunstgras werd afgewerkt, zien wel degelijk meer open te staan voor ontwikkeling. Maar gelukkig weten onderzoekers elkaar internationaal wel gemakkelijk te vinden." En met de Nederlandse markt in het bijzonder is het beduidend beter gesteld, meent Backx. "Nederland mag zich in mijn optiek zelfs koploper noemen op het gebied van ontwikkelingen ten behoeve van blessurepreventie."



En zo is wat ooit begon met warmtedekens en hoeden om de spieren van wisselspelers warm te houden uitgegroeid tot een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand onderzoeksveld naar toepassingen van technologische ontwikkelingen binnen de sport. Het Nederlandse Push Sports behoort tot de pioniers op dit vlak. In samenwerking met onder meer de KNVB, Fontys en PSV ontwikkelde het bedrijf een serie sportbraces die de gewrichten ondersteunen bij het sporten. Eind mei lanceerde Push Sports de vernieuwde lijn braces op de KNVB Campus in Zeist.

Push Sports Enkelbrace Kicx

Nieuwe toevoeging aan het al bestaande assortiment van zeven braces is de Push Sports Enkelbrace Kicx, ter bescherming tegen enkelverzwikking tijdens het sporten. Meer controle, meer steun, meer zekerheid, meer vertrouwen. En, vooral: minder blessures.



Sportblessures komen in Nederland naar schatting 3,5 miljoen keer per jaar voor. Jaarlijks komen er zo'n 600 duizend enkelblessures bij de huisarts. Dat is de helft van het totale aantal enkelverzwikkingen per jaar in ons land; van licht tot ernstig. Alle reden dus om bescherming te dragen.



Volgens Rob Müller, directeur van Push Sports, kan de Push Sports Enkelbrace Kicx blessures in veel gevallen voorkomen. "Wij hebben een product ontwikkeld dat helpt blessures te voorkomen en daarnaast gemakkelijk in het gebruik is, zonder belemmering voor de sporter. In het product is de ideale tapebandage verwerkt voor optimale ondersteuning bij risicovolle bewegingen", legt hij uit. "Zowel bij trainingshervatting als ter preventie van terugkerend enkelletsel bij enkelinstabiliteit is de Push Sports Kicx uitermate geschikt."



Technologische ontwikkelingen in het voetbal die enkelblessures helpen voorkomen. Ergens in een kantoor van de FIFA zit een Chief Officer for Technical Development van binnen te juichen.