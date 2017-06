Advocaat en Sneijder strijden alleen nog om de eer

Het kampioenschap



Besiktas kroonde zich vorige week al tot kampioen van Turkije en heeft voor de laatste speelronde een voorsprong van vier punten op Istanbul Basaksehir. De runner-up, een kleine club met gemiddeld minder toeschouwers dan Excelsior op de tribune, is op zijn beurt verzekerd van de voorronde Champions League. De wedstrijden van Besiktas en Basaksehir tegen respectievelijk Osmanlispor en Kayserispor maken dus weinig uit voor de eindstand.



Advocaat vs. Sneijder



Fenerbahçe en Galatasaray strijden dit weekend om de derde plaats, maar om meer dan een voorronde later instromen in de Europa League gaat het niet. Konyaspor gaat als bekerwinnaar de groepsfase in, waardoor de strijd tussen Advocaat en Wesley Sneijder slechts om de eer gaat. Dat de middenvelder van Galatasaray een deel van de voorbereiding op de wedstrijd tegen - nota bene - Konyaspor liet schieten door een interland te spelen met Oranje, valt in dat kader te begrijpen. Advocaat gaat met Fenerbahçe op bezoek bij hekkensluiter Adanaspor.



Spannend degradatiegevecht



Onderin is de situatie veel spannender. Rizespor heeft voor de laatste speelronde een achterstand van twee punten op Bursaspor en moet dus in eigen huis winnen van Alanyaspor om kans te houden op handhaving. Als dat lukt, moet het hopen op puntverlies van Bursaspor. De Krokodillen moeten zelf op bezoek bij subtopper Trabzonspor. Saillant, want Trabzonspor en Rizespor zijn streekgenoten en koesteren een van de zwaarste rivaliteiten van Turkije.