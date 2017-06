Dortmund begint serieus aan Peter Bosz én Dolberg te trekken

Onder andere het Duitse Bild noemt Bosz, die met aanvallend voetbal en een jonge ploeg vriend en vijand verbaasde in de Europa League, als uitermate geschikt voor de vacante positie. Die Borussen willen namelijk ook aanvallend en verzorgd voetbal spelen, waarbij pressie één van de kenmerken moet zijn. Aan dat profiel voldoet Bosz in elk geval wel.

De oefenmeester, die nog een contract tot 2019 heeft, is wel pas bezig aan zijn eerste seizoen in Amsterdam en pakte nog geen prijs. De kans dat hij zijn missie al als geslaagd ziet, is daarom zeer klein. Mocht het toch tot een overstap komen, betekent dat slecht nieuws voor Ajax. Want niet alleen de coach van de Amsterdammers, maar ook de Deense sensatie Kasper Dolberg staat in de belangstelling van Borussia. Als Bosz eenmaal de overstap maakt, zal de aanvaller in wie de trainer veel vertrouwen heeft wellicht ook snel volgen.