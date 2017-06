Sparta Rotterdam mag de Pastoor wel dankbaar zijn

Op rapport... Sparta Rotterdam

Het seizoen van Sparta Rotterdam kun je het beste samenvatten als een kaartenhuis dat in elkaar donderde, maar dan in slow motion afgespeeld. Langzaam maar heel zeker werden de prestaties van de ploeg van Alex Pastoor beetje bij beetje minder, tot het in een zeer matige laatste fase echt in degradatienood kwam. Iedereen in Rotterdam werd uiterst zenuwachtig, want na de nederlaag tegen ADO Den Haag leek er bijna geen uitweg meer mogelijk.



Toch kwam het uiteindelijk nog goed: door benauwde zeges op FC Twente (1-0) en Go Ahead Eagles (1-3) redde Sparta het vege lijf. Daarvoor mocht het overigens niet alleen Alex Pastoor, maar ook de pastoor in de Laurenskerk van Rotterdam erg dankbaar zijn. Want naast twee overwinningen hadden de Kasteelheren ook het nodige geluk bij hun houdini-act. Maar feit is wel: ook volgend seizoen speelt Sparta Rotterdam in de Eredivisie.



Pastoor en de pastoor hielden Sparta via een houdini-act uiteindelijk tóch in de Eredivisie.

Top: Martin Pusic

Tsja. Een harde werker bij wie lang niet alles lukt. Als hij al zijn grote kansen in het Sparta-shirt had benut, dan had 'ie waarschijlijk het dubbele van zijn zes treffers die hij sinds zijn komst produceerde gemaakt. Maar op het moment suprême, in de laatste twee duels, nam hij Sparta bij de hand met drie oh zo belangrijke goals. Daarvoor werd hij gehaald in de winterstop. Dus missie volbracht. Top.

Flop: Janne Saksela

Na twee trainingen was Pastoor al zeer lovend over de Finse international die Sparta in de winterstop kwam versterken. Maar na zijn eerste basisplaats tegen Willem II was het al snel over met de pret. Niet één duel maakte Saksela vol en uiteindelijk kwam hij in de Eredivisie slechts tot vijf optredens. Al met al kon hij niet brengen wat men in Rotterdam van hem had verwacht.



Twee nieuwkomers bij Sparta Rotterdam in de winterstop: de ene slaagde, de ander duidelijk niet.

Doorgebroken talent: Rick van Drongelen

Ja, eigenlijk brak het talent Van Drongelen vorig seizoen al door. Maar dat de achttienjarige verdediger zich dit jaar ook fluitend staande hield in de Eredivisie, op meerdere posities, kun je in feite een nieuwe doorbraak noemen. De jeugdinternational is zeker niet de enige verdedigende parel uit de Sparta-jeugd. De vraag is wel: hoelang kunnen ze hem nog behouden in Rotterdam?

Verrassing: Michel Breuer

Dat Breuer achterin stond bij Sparta Rotterdam, dat was geen verrassing. Maar het feit dat de oudste speler van de Eredivisie (37 jaar!) nog van zo'n grote waarde dit seizoen zou zijn op Het Kasteel, dat hadden maar weinigen verwacht. En voor alle Breuer-fans: de captain zit in de beste fase van zijn loopbaan en heeft zijn contract daarom gewoon verlengd!



Dat Van Drongelen en Breuer zich na de Jupiler League beiden zo makkelijk staande hielden in de Eredivisie, mag verrassend genoemd worden.

Topscorers:

1. Loris Brogno 7 goals

2. Martin Pusic 6 goals

3. Thomas Verhaar 5 goals

3. Zakaria El Azzouzi 5 goals

Assists:

1. Loris Brogno 6 assists

2. Craig Goodwin 5 assists

2. Stijn Spierings 5 assists

3. Jerson Cabral 3 assists

Grootste zege: PEC Zwolle 0-3 Sparta Rotterdam

Grootste nederlaag: Feyenoord 6-1 Sparta Rotterdam, Vitesse 5-0 Sparta Rotterdam