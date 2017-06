Dit is Victor Jensen, het nieuwe Deense talent van Ajax

De Deense Kasper Dolberg was een van de vele talenten die dit seizoen doorbraken bij Ajax. En de kans bestaat dat een landgenoot van hem binnen een paar jaar hetzelfde doet. Vandaag werd bekend dat de Amsterdammers de zeventienjarige Victor Jensen overnemen van FC Kopenhagen. Maar wie is dit eigenlijk?

Victor Jensen

Geboren: 8 februari 2000 (17)

Nationaliteit: Deense

Positie: Rechtsbuiten / aanvallende middenvelder

Club: FC Kopenhagen

Victor Jensen werd geboren op 8 februari 2000, in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Tot zijn vertrek naar Ajax speelde hij in de jeugd van FC Kopenhagen. Meestal als rechtsbuiten, maar ook als aanvallende middenvelder. Omdat zijn ploeg dit seizoen in de Champions League uitkwam, speelde hij met FC Kopenhagen onder 19 in de UEFA Youth League. Veel minuten maakte hij hier niet. Thuis tegen Leicester City viel hij twee minuten voor tijd in en thuis tegen FC Porto mocht hij slechts een minuut meedoen. Alleen tijdens de 4-2 nederlaag tegen FC Viitorul speelde Jensen de hele wedstrijd.

Jensen is daarnaast ook jeugdinternational. Hij deed mee in drie EK-kwalificatieduels met Denemarken onder 17 en wist daarin ook drie keer te scoren. Hier speelde hij overigens altijd als middenvelder.

Het is de bedoeling dat Jensen met ingang van het komende seizoen aansluit bij Ajax O19. Binnen een paar jaar zullen we zien of Ajax met de Deen opnieuw goud in handen heeft.