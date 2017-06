Juventus - Real Madrid: wie heeft de sterkste elf?

We zetten beide teams op een rij en vergelijken aan de hand van de verwachte basisopstelling elke speler. Wie wint er dan? Is dat inderdaad Real Madrid, dat als eerste ploeg twee keer achtereen de Champions League kan winnen? Of Juventus, dat al sinds 1996 wacht op een Europese hoofdprijs? De uitkomst vind je onderaan.



1. Gianluigi Buffon - Keylor Navas 1-0



Uiteraard pakte Navas de laatste weken veel ballen en speelde de Costa Ricaan een belangrijke rol in het Spaanse kampioenschap dat werd behaald. Maar Gianluigi Buffon blijft Gianluigi Buffon. De 39-jarige Italiaan veroverde dit seizoen alweer voor de zesde keer op rij de landstitel en kent een uitstraling die bij elke voetballiefhebber respect oproept. Zijn vorige finales in 2003 en 2015 verloor hij. Nu aast Buffon op revanche.





2. Dani Alves - Danilo 2-0



Dani Alves (foto) heeft ergens dit voorjaar zijn derde leven gevonden. De Braziliaan maakt weer enorm veel meters over de rechterflank, passeert opponenten als pionnen op een trainingsveld en scoort ook nog eens prachtige doelpunten. Real Madrid-trainer Zinedine Zidane stelt noodgedwongen Danilo op. De Braziliaanse miskoop vervangt Dani Carvajal, die met een blessure moet toekijken. Ook Pepe ontbreekt bij De Koninklijke vanwege die reden.



3. Leonardo Bonucci - Raphaël Varane 2,5-0,5



Bonucci krijgt buiten de Italiaanse landsgrens nauwelijks de waardering die hij verdient. Niet alleen een blok graniet. Ook in de lucht heerst de Italiaan en hij bemoeit zich zelfs met de aanval. Varane speelt dit seizoen degelijk. Al lijkt hij een beetje stil te staan in zijn ontwikkeling nadat hij al op achttienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal van Real Madrid. De Fransman is desondanks een van de meest technische centrale verdedigers op deze aardbol.



4. Giorgio Chiellini - Sergio Ramos 3-1



Twee centrale verdedigers die van geen wijken weten. De noodrem is ze ook niet vreemd. Waar Sergio Ramos (foto) opvallend veel scoort, maar iets te vaak tegen rood aanloopt. Daar is Chiellini een meester in het bespelen van de arbiter en staakt hij pas een wedstrijd als er een been afligt. Die onverzettelijkheid levert hem terecht veel waardering op.





5. Andrea Barzagli - Marcelo 3-2



Na een wat minder seizoen 2015/16 revancheert Marcelo zich uitstekend in de huidige jaargang. In sneltreinvaart raast de Braziliaan weer over de linkerflank en komt hij regelmatig in het strafschopgebied van de tegenstander. In dat opzicht een volledige tegenpool van Barzagli. Die houdt het slot op de deur en is dit seizoen zelfs niet meer zeker van een basisplaats.



6. Sami Khedira - Casemiro 4-2



Twee brekers van wie Casemiro dit seizoen waarschijnlijk het wereldrecord 'smerige overtredingen' heeft overtroffen. De Braziliaan valt echter de laatste tijd ook steeds meer voetballend uit de toon. Khedira boog zijn zwakke start van het seizoen om. De Duitser is fysiek erg sterk en blijkt zelfs tegenstanders op techniek te kunnen passeren.



7. Claudio Marchisio - Luka Modric 4-3



Aan de fluwelen techniek en het spelinzicht van Modric kunnen weinig spelers tippen. In ieder geval zeker niet Marchisio, die op het middenveld het nuttige werk opknapt en dan de bal snel inlevert bij een ploeggenoot. Modric (foto) maakte dit seizoen ook enkele belangrijke doelpunten. Alleen lijkt de Kroaat op de een of andere manier niet te kunnen lachen.





8. Alex Sandro - Toni Kroos 4-4



Hoeveel kilometer zou die Kroos tijdens een wedstrijd afleggen? Voorin, achterin en natuurlijk in de middelste linie waar hij behoort te staan. De Duitser lijkt over drie paar longen te beschikken. Om Alex Sandro kan trainer Massimiliano Allegri inmiddels zeker niet meer heen. Maar zijn spel mist nog wat flair om internationaal beslissend te zijn.



9. Paulo Dybala - Isco 4,5-4,5



Een maand geleden had Dybala de tweestrijd nog gewonnen. Maar Isco kende een ijzersterke eindsprint van het seizoen. De Spaanse middenvelder heeft zijn vertrekwens dan ook opgeborgen. Leek Real Madrid dit seizoen in de jacht naar de landstitel zelfs over het belangrijke kantelpunt te helpen toen het even dreigde mis te gaan. Dybala speelt altijd goed in topduels. De Argentijn met het neusje voor de goal mist echter de klasse om elke week te flitsen.



10. Mario Mandzukic - Karim Benzema 5-5



Mandzukic is dit voorjaar zijn scoringsinstinct ergens verloren. De Kroaat scoorde slechts twee keer in de laatste twaalf duels in de Serie A. Al gebeurde dat uitgerekend wel in de kampioenswedstrijd tegen Crotone. En Benzema? Die speelde een vrij kleurloos seizoen. Al pikte de Fransman in het voorjaar nog wel enkele belangrijke treffers mee.





11. Gonzalo Higuain - Cristiano Ronaldo 5-6



Met 24 treffers kroonde Higuain (foto) zich tot topscorer van de Serie A. Maar de verhalen over de peperdure Argentijnse aanvaller gingen eerder over zijn overgewicht en trage handelingswijze. In de laatste drie competitieduels, die hij volledig afwerkte, wist hij ook niet te scoren. Cristiano Ronaldo blijft Cristiano Ronaldo. In de halve finale tegen Atlético Madrid zette hij zijn ploeg middels een hattrick op het goede spoor. Eerder brak hij in de huidige jaargang al de magische ban van honderd doelpunten in de Champions League. TOP, inderdaad met drie hoofdletters!



De finale in het Millennium Stadium van Cardiff begint zaterdag om 20.45 uur.