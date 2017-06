Cristiano Ronaldo kan tegen Juve definitief afstand nemen van Messi

Voor Cristiano Ronaldo is het winnen van een prijs zoiets als het inademen van lucht. Voor de Portugees is het doodnormaal om een beker, cup of schaal omhoog te houden. Hij heeft alleen het nadeel dat Lionel Messi dezelfde hobby heeft. Toch kan CR7 zaterdagavond iets bereiken wat zijn Argentijnse concurrent, in elk geval de komende twee seizoenen, nog niet lukte.

Het kan niet anders of Cristiano Ronaldo heeft in één van zijn riante villa's een prijzenkast staan ter grootte waar ze zelfs bij de IKEA van opkijken. Niet alleen sleepte hij talloze individuele prijzen, waaronder meerdere Gouden Schoenen en Gouden Ballen, in de wacht, ook moet het prullaria van al zijn teamtitels gigantisch zijn.

Gaat u er even rustig voor zitten. De Portugees had in zijn loopbaan de Wereldtitel voor clubteams, de Champions League, de Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield, UEFA Super Cup, Primera Division, Copa del Rey, Supercopa én de EK-titel met Portugal al in zijn handen. De meeste uit dit rijtje zelfs meerdere malen. Een indrukwekkend lijstje prijzen. Toch onderscheidt hem dat maar amper van zijn eeuwige rivaal Messi. Ook de kleine Argentijn namelijk een eregallerij waar zelfs Clarence Seedorf van zal smullen. Bovendien is Maxwell nog altijd de speler met de meeste teamprijzen.

Geschiedenis schrijven

Maar wat Messi, Maxwell of Seedorf - die overigens wel drie finales in vijf jaar speelde - tot dusver nooit lukte, kan Ronaldo zaterdagavond met Real Madrid wel aan zijn fenomenale erelijst toevoegen. Als hij er met De Koninklijke in slaagt om af te rekenen met Juventus, is Real de eerste ploeg ooit die tweemaal achter elkaar de Champions League pakt. En natuurlijk: dat is een teamprestatie. Maar iedereen op de wereld zal, en niet geheel onterecht, de Cup met de Grote Oren voor een groot deel op het conto van de geweldige Portugees schrijven.

Bovendien zal de geschiedenis zich dan een klein beetje herhalen. De eerste vijf (!) edities van de Europa Cup I kwamen namelijk allen op naam van Real Madrid - waarmee het logischerwijs de eerste ploeg was die de Europa Cup vaker achtereen won. Later zouden ook Benfica, Internationale, Ajax (3x), Bayern München (3x), Liverpool, Notthingham Forest en AC Milan erin slagen om de Europa Cup I te prolongeren of zelfs drie jaar achter elkaar te winnen. Real Madrid kan ook in de Champions League wat dat betreft de toon zetten.



Het aandeel van Ronaldo in de Champions League-successen van Real Madrid is enorm.

Juventus had overigens als eerste de kans om dat met de Champions League te doen: na de zege op Ajax in 1996 speelden ze een jaar later tegen Borussia Dortmund wederom in de eindstrijd, maar gingen met 3-1 onderuit. Ook de finale een seizoen later, tegen Real Madrid, werd verloren: 1-0. Sindsdien stonden alleen Valencia (twee keer verlies) en Bayern München (verlies, winst) nog twee keer achtereen in de Champions Leauge-finale. Geen van allen slaagde erin wat Ronaldo zaterdagavond wel van plan is om te doen: de Champions League prolongeren.

Cristiano vs Leo

Of hij nu bij Real speelt of niet: mocht Ronaldo zaterdagavond inderdaad de tweede achtereenvolgende CL-winst op zijn naam schrijven, neemt hij na zijn EK-winst met Portugal wederom een klein beetje afstand van zijn Argentijnse achtervolger, die Argentinië nooit naar een tastbare prijs loodste. Het lijkt overigens een strijd die nooit beslist gaat worden, maar CR7 zal er in elk geval alles aan doen om hem toch in zijn voordeel te beslissen.

Wordt de Champions League 2016/2017 een volgend succesnummer op het toch al zo succesvolle album dat de naam Cristiano Ronaldo draagt? Of ziet Messi thuis op de bank dat de Oude Dame, met wie Barça twee seizoenen terug nog in de finale afrekende, er toch nog met de winst vandoor gaat? Cristiano Ronaldo zal er in elk geval werkelijk alles aan doen om dat te voorkomen.