'Arsenal doet gigabod op Mbappé'

Dat meldt L'Equipe. Met het bod op de 18-jarige aanvaller voegt Arsenal zich bij het rijtje geïnteresseerde clubs. Ook Real Madrid en Manchester City willen de revalatie van AS Monaco maar al te graag aan haar selectie toevoegen.



Mbappé maakte dit seizoen vijftien doelpunten in de Ligue 1 en speelde een belangrijke rol in de Champions League. Mede door zijn kwaliteiten haalden de Monegasken de halve finale, waarin Juventus uiteindelijk te sterk was. Mocht Mbappé onhaalbaar blijken, heeft Arsenal al een alternatief op papier staan.



Dan gaat het proberen om Alexandre Lacazette naar Londen te lokken. Ook Atlético Madrid wil de aanvaller van Olympique Lyon graag, maar de Spaanse topclub mag deze zomer geen transfers plegen vanwege een internationale ban.