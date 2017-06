Video: Fransman scoort uit onmogelijke hoek

In Daejeon versloeg Frankrijk het taaie Nieuw-Zeeland met 2-0. Alain Saint-Maximin maakte beide doelpunten. Met name de tweede in de 37e minuut was een beauty. Eerst dolde hij aan de linkerkant zijn opponent Jack-Henry Sinclair om de bal vervolgens uit een onmogelijke hoek binnen te knallen.



Heel knap! Frankrijk won haar groep E overigens met de volle mep van negen punten. Nieuw-Zeeland werd tweede met vier punten.