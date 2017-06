Yes! Mevrouw Bartra ziet er heel leuk uit

De centrale verdediger speelt dit seizoen voor Borussia Dortmund in Duitsland, dat hem vorig jaar overnam van FC Barcelona. Op haar Instagram-account is Jimenez, die in eigen land ook bekend is als zangeres, druk om te laten zien waar ze allemaal uithangt, wie ze tegenkomt en wat ze allemaal onderneemt.



We vinden dat niet erg hoor...





No olvides hidratarte siempre antes de hacer ejercicio. Para beber 2l al día yo tomo el Concentrado Herbal Aloe de @herbalife, es súper refrescante! #Cuidadeti #zumba Een bericht gedeeld door Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) op 27 Apr 2017 om 8:14 PDT

HO! HO! HO! Merry Christmas #SantaIsComingTonight #SunnyXmas @itsmissblake #perfectpresent Een bericht gedeeld door Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) op 24 Dec 2016 om 5:34 PST