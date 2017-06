Hoe deed Eric Gudde het in zijn tien jaar bij Feyenoord?

Met de dit seizoen behaalde landstitel als kroon op zijn werk, kondigde algemeen directeur Eric Gudde vandaag zijn afscheid bij Feyenoord aan. Na tien jaar zet hij een punt achter zijn werkzaamheden in De Kuip. En in die tien jaar is er veel veranderd.

Gudde begon bij Feyenoord in oktober 2007. De situatie: de ploeg stond diep in het rood: 38 miljoen euro. Het betekende dat er flink bezuinigd moest worden. Toch moest er ook op het veld gepresteerd worden. De club was al acht jaar geen kampioen geworden en moest het in het laatste seizoen voor de komst van Gudde doen met een teleurstellende zevende plaats in de Eredivisie.

De aankopen van de zomer voor de komst van Gudde kwamen de club niet ten goede. Dankzij trainer Bert van Marwijk en technisch directeur Peter Bosz werden met Roy Makaay, Tim de Cler, Kevin Hofland, Denny Landzaat en Giovanni van Bronckhorst een aantal ervaren krachten binnengehaald. Door hoge salarissen was dit echter een groot risico. En dat pakte niet goed uit. Het maakte dat Gudde bij Feyenoord een lastige uitdaging voor de kiezen kreeg.

Herstel

De eerste jaren na de aanstelling van Gudde ging het nog niet beter. Dieptepunt was het seizoen 2010/11 waarin Feyenoord lange tijd tegen degradatie moest strijden. Daarnaast was de ploeg in Categorie 1 beland en moest er dus vaart gemaakt worden met het financiële herstel. Een belangrijke stap hierin werd gezet op 28 oktober 2010, toen de Vrienden van Feyenoord, onder leiding van Pim Blokland, een groot deel van de aandelen in Feyenoord overnamen. Zo werd de schuld van de Stadionclub aanzienlijk teruggebracht.

In 2011 promoveerde Feyenoord onder Gudde's leiding naar Categorie 2, en in 2014 werd de club weer in Categorie 3 geplaatst. Belangrijk hierin waren de Vrienden van Feyenoord, maar ook de jeugdopleiding. Spelers als Stefan de Vrij, Jordy Clasie en Bruno Martins Indi breken in deze periode door en leverde de club uiteindelijk veel geld op.

Dit seizoen deed Feyenoord waar het lange tijd niet op had durven hopen. Vanaf speelronde één waren de Rotterdammers bovenaan de ranglijst te vinden en het eerste kampioenschap sinds 1999 was een feit. Na jaren van ellende en onzekerheid ziet het er nu allemaal een stuk beter uit. Onder leiding van Eric Gudde is Feyenoord weer een topclub geworden. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen hoe groot zijn aandeel hierin was, maar dat hij een bijdrage aan het herstel leverde is duidelijk.

Kritiek

Ondanks het financiële herstel is er toch veel kritiek geweest op het beleid van Gudde. Dit had met name betrekking op de stadiondiscussie. Een van de taken van de algemeen directeur zou het realiseren van een nieuwe dan wel gerenoveerde Kuip. Dit maakte hij niet waar en in de loop der jaren is hij in dit proces naar de achtergrond verdwenen. Nu, tien jaar na zijn aantreden, is er nog altijd weinig duidelijk over de toekomst van De Kuip.