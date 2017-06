Wat volgt er na de leegloop van Feyenoord?

Na het kampioenschap kondigden achtereenvolgend Eljero Elia, Dirk Kuyt en Eric Gudde hun afscheid in Rotterdam-Zuid aan, terwijl huurling Steven Berghuis in principe gewoon terugkeert naar Watford. Wanneer komen de versterkingen voor Feyenoord, die ze gaan helpen in de Champions League?

Dat Elia zijn afscheid aankondigde was misschien verrassend, maar de wispelturige buitenspeler, zowel op als naast het veld, had voor zichzelf de keuze allang gemaakt. Het vertrek van captain Kuyt was voor meer mensen een schok. Velen dachten, en hoopten, dat de immer fitte Katwijker komend seizoen wel de rol van mentor op zich zou nemen. Niet dus. Het werd een afscheid op zijn hoogtepunt.

Daarom kan het onverhoopt nog wel een drukke transferzomer worden, zeker als Martin van Geel er niet in slaagt om Berghuis wederom naar De Kuip te halen. Met name voorin zullen de Rotterdammers dan snel om zich heen moeten kijken om versterkingen te halen.



Dossevi speelde vorig seizoen nog tegen Ajax in de Europa League. Voetbalt hij komend jaar voor Feyenoord?

Maar de grote vraag is: wie? De Franse buitenspeler Mathieu Dossevi wordt genoemd in Rotterdam-Zuid. De 29-jarige aanvaller is echter aan de prijs en moet naar verluidt zo'n vijf miljoen euro kosten. En hoe zit het met Robin van Persie? Ziet hij het zitten om de rol van Kuyt over te nemen komend seizoen? Dan zou de back-up positie voor de spits, waar op dit moment Michiel Kramer de enige optie is, in elk geval beter zijn ingevuld. Met de luie voormalig ADO Den Haag-spits kun je moeilijk in de Champions League aankomen.

Verder worden ook de FC Utrecht-talenten Giovanni Troupée en Sofyian Amrabat steeds nadrukkelijker gelinkt aan de Rotterdammers. De eerstgenoemde om de concurrentiestrijd aan te gaan met Rick Karsdorp, de tweede om het de huidige middenvelders lastig te maken. Met Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Jens Toornstra is de spoeling goed, maar wel erg dun. Simon Gustafson, Gustavo Hamer, Renato Tapia, Bart Nieuwkoop - die overigens wel degelijk zeer talentvol is - en Marko Vejinovic voldoen nog geen van allen aan de Champions League-standaard.

Dat laatste geldt, weliswaar in iets mindere mate, ook voor Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Hoewel het centrale duo zeer stabiel en sterk is achterin, missen ze beide net een beetje snelheid. Met de terugkeer van Sven van Beek of het naar het centrum verplaatsen van Terence Kongolo ben je echter al een heel eind. In dat laatste geval is er overigens wel nog een extra linksachter nodig, want Miquel Nelom voldoet in elk geval niet aan het gewenste niveau. Lucas Woudenberg kan zich nog ontwikkelen.



Over Dylan Vente, directe familie van Leen Vente, wordt hoog opgegeven in Rotterdam-Zuid.

Met jeugdspelers als Dylan Vente, Mo El Hankouri en Emil Hansson loopt er zeker de nodige potentie rond bij Feyenoord. Het is goed denkbaar dat Van Geel met Giovanni van Bronckhorst gaat kijken hoe ze ook de nieuwe jeugdige talenten gaan inpassen.

Zeker is echter dat de regerend landskampioen, die de poulefase van de Europa League in het successeizoen niet overleefde en bij wie enkele ervaren basiskrachten vertrokken, de transfermarkt op zal moeten. Enerzijds om goed voor de dag te komen in de Champions League; anderzijds om een serieuze kans te maken om het prolongeren van de titel. Voetballen in het miljardenbal heeft namelijk een forse impact, merkte ook PSV dit seizoen. Dus Feyenoord: wat volgt er na de leegloop?