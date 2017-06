'Diego Costa dichtbij terugkeer naar Atlético'

Dat meldt The Sun. Diego Costa wordt al langer in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude club. Probleem is echter de transfer ban, die Atlético van de FIFA aan haar broek heeft hangen. Daardoor mag het deze zomerpauze geen transfers doen.



Beide partijen zouden echter bereid zijn om te wachten tot de komende winter. De 28-jarige aanvaller, die werd geboren in Brazilië, is niet populair bij Chelsea. Ook in het Engelse voetbal staat hij er door zijn speelwijze niet geweldig op. "In Spanje begrijpen ze mijn strijdwijze wel", liet hij al eens optekenen.