Juventus - Real Madrid: zo liepen de laatste tien onderlinge duels af!

Wordt het Juventus? Of wordt het Real Madrid? Zaterdagavond om 20.45 uur staan beide clubs tegenover elkaar in de Champions League. Kijkende naar het verleden is Juventus licht favoriet.

Dertien keer speelden de kersverse Italiaanse en Spaanse landskampioen in de Europese bekertoernooien tegen elkaar. Zes keer ging de winst naar De Oude Dame, vijf keer won Real Madrid en twee keer eindigde de confrontatie in een gelijkspel. Juventus maakte in die duels achttien doelpunten, Real Madrid dertien.



We zetten speciaal de laatste tien duels op een rij. Nipte zeges, een verlenging, rode kaarten voor Ronaldo en Giorgio Chiellini en een prachtig scorende Alessandro del Piero. Alles komt hieronder voorbij:



6 mei 2003, halve finale Champions League

Real Madrid - Juventus 2-1

23. Ronaldo 1-0, 45. Trézéguet 1-1, 73. Roberto Carlos 2-1. Scheidsrechter: Hauge (Noorwegen), toeschouwers: 80.000.



14 mei 2003, halve finale Champions League

Juventus - Real Madrid 3-1

12. Trézéguet 1-0, 43. Del Piero 2-0, 73. Nedved 3-0, 89. Zidane 3-1. Scheidsrechter: Meier (Zwitserland), toeschouwers: 67.300.







22 februari 2005, achtste finale Champions League

Real Madrid - Juventus 1-0

31. Helguera 1-0. Scheidsrechter: Michel (Slowakije), toeschouwers: 75.000.





9 maart 2005, achtste finale Champions League

Juventus - Real Madrid 2-0 na Verlenging

75. Trézéguet 1-0, 116. Zalayeta 2-0. Scheidsrechter: Merk (Duitsland), toeschouwers: 59.000. Rode kaart: 113. Ronaldo (Real Madrid).







21 oktober 2008, groepsfase Champions League

Juventus - Real Madrid 2-1

5. Del Piero 1-0, 49. Amauri 2-0, 66. Van Nistelrooy 2-1. Scheidsrechter: Starke (Duitsland), toeschouwers: 27.168.







5 november 2008, groepsfase Champions League

Real Madrid - Juventus 0-2

17. Del Piero 0-1, 67. Del Piero 0-2. Scheidsrechter: Vink (Nederland), toeschouwers: 71.560.







23 oktober 2013, groepsfase Champions League

Real Madrid - Juventus 2-1

4. Cristiano Ronaldo 1-0, 22. Llorente 1-1, 29. Cristiano Ronaldo 2-1. Scheidsrechter: Gräfe (Duitsland), toeschouwers: 77.856. Rode kaart: 48. Chiellini (Juventus).







5 november 2013, groepsfase Champions League

Juventus - Real Madrid 2-2

42. Vidal (strafschop) 1-0, 52. Cristiano Ronaldo 1-1, 61. Bale 1-2, 65. Llorente 2-2. Scheidsrechter: Webb (Engeland), toeschouwers: 40.696.









5 mei 2015, halve finale Champions League

Juventus - Real Madrid 2-1

8. Morata 1-0, 27. Cristiano Ronaldo 1-1, 57. Tévez 2-1. Scheidsrechter: Atkinson (Engeland), toeschouwers: 41.011.







13 mei 2015, halve finale Champions League

Real Madrid - Juventus 1-1

23. Cristiano Ronaldo (strafschop) 1-0, 57. Morata 1-1. Scheidsrechter: Eriksson (Zweden), toeschouwers: 80.354.