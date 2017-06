Bosz op weg naar Dortmund; wordt Louis van Gaal de opvolger?

Peter Bosz lijkt te vertrekken bij Ajax. De coach die zonder een prijs te pakken zeer succesvol was in Amsterdam is volgens alle Duitse media hard op weg naar Borussia Dortmund. Dus moet Marc Overmars op zoek naar een opvolger: Louis van Gaal is de ideale kandidaat.

In Amsterdam zijn namelijk bijna alle voorwaarden aanwezig waaronder Van Gaal wenst te werken. Een jonge groep voetballers die hij kan kneden tot een nieuw succes; een aanvallende spelfilosofie; een organisatie vol oud-voetballers. Ongeveer dezelfde voorwaarden leidden in 1991 onder Van Gaal tot een gigantisch succes.

Het zijn bovendien de ideale omstandigheden voor King Louis om zijn trainerscarrière dan eindelijk écht rond te maken, met een goed gevoel afscheid te nemen bij Ajax én op een waardige manier afscheid te nemen als hoofdcoach. Bovendien kan Ajax anderzijds profiteren van de ervaring van Van Gaal, om zo komend seizoen wel een aantal hoofdprijzen te pakken.

Met het karakter van Van Gaal is het moeilijk in te schatten of hij een nieuwe overgang naar de Amsterdam ArenA zou zien zitten, maar op het eerste gezicht lijkt het voor alle partijen een ideale samenwerking. Mocht de voormalig bondscoach van Oranje het toch niet willen, dan heeft Marc Netto gelukkig nog een aantal andere opties:

1) Erik ten Hag

De kroonprins van het Nederlandse trainersgilde. Presteert al twee seizoenen razend knap bij FC Utrecht, met als hoogtepunt misschien wel zijn laatste wedstrijd tegen AZ. Kreeg les in het trainersvak van niemand minder dan Pep Guardiola. Het enige wat bij Ten Hag ontbreekt is de uitstraling. Maar ach, als je maar genoeg prijzen pakt, hoor je niemand daar meer over.

2) Thomas Tuchel

Ruilen van coach: waarom niet? Tuchel heeft al meerdere keren aangegeven fan te zijn van het Nederlandse voetbal en er ook veel elementen uit te halen om te vertalen naar zijn eigen filosofie. Als dat ook betekent dat hij een deel van zijn salaris in wil leveren om met een jonge talentvolle groep te werken. Waarom niet?



Ontslagen bij Dortmund, vele lofuitingen voor het Nederlandse voetbal. Kunnen Ajax en Tuchel elkaars redding worden?



3) Jaap Stam

Heeft in Engeland de voetbalwetten uit het trainersvak leren kennen bij Reading. Beter dan dit jaar kan hij het daar met de beperkte middelen bijna niet doen - tenzij hij promoveert. Zijn ervaringen in Engeland gecombineerd met de Ajax-stijl zoals hij die kent, maakt Stam als een kansrijke opvolger van Bosz. Al is het verschil in karakter met de voormalig Vitesse-trainer natuurlijk wel érg groot.

4) Frank Rijkaard

Hoewel Frank heeft aangegeven geen club meer te willen coachen, is hij vermoedelijk wel uitermate geschikt voor deze jonge groep. Met een goede veldtrainer ernaast, kan de rustige Rijkaard na Bosz de spelers wellicht goed raken. In zijn Barça-tijdperk heeft Rijkaard aangetoond graag aanvallend voetbal te willen spelen. En we kennen allemaal wel de trainer die in de woestijn erg succesvol is, graag samenwerkt met Rijkaard en wat in Nederland wil doen...



5) Roger Schmidt

De afstraffing van Ajax tegen Red Bull Salzburg in de Europa League staat alle Ajacieden nog helder voor de geest. Niet omdat het zo kort geleden is, maar omdat de ploeg van Schmidt verschrikkelijk veel indruk maakte met extreme pressing. In dat kader zou de coach passen in het verlengde van de visie van Bosz. Ondanks een mislukt avontuur bij Bayer Leverkusen is het maar de vraag of de dure Schmidt haalbaar is.



Schmidt wilde geen bondscoach worden en was bovendien erg prijzig. Ziet hij Ajax wel zitten?