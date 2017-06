Khalid Sinouh: "Real Madrid scoort altijd, ook tegen Juventus"

“ Maar Buffon moet wel een legende blijven”

"FC Barcelona wist in de kwartfinale niet te scoren tegen Juventus. Lionel Messi kon er niet doorheen komen. Real Madrid kan altijd terugvallen op haar vrije trappen en corners, die levensgevaarlijk zijn", vertelt Sinouh tegenover ELF Voetbal. "Daar scoren ze altijd mee. Herinner je de finale van vorig jaar?"



Sergio Ramos opende toen de score tegen Atlético Madrid door een vrije trap van Toni Kroos van dichtbij binnen te werken. "In de gewonnen Champions League-finale daarvoor (in 2014, red.) scoorde hij ook tegen Atlético uit een standaardsituatie." Toen kopte Ramos in de extra tijd de 1-1 binnen uit een corner. "Als een wedstrijd op slot zit, kan zo'n dode spelmoment de beslissing forceren."



Heupen krijgen

"Juventus heeft een ijzersterke achterhoede, maar zich hiertegen wapenen is ontzettend lastig. Dat was het sowieso al. Als de spelers van Real Marid het op de heupen krijgen, zijn ze niet af te stoppen. Ook niet door Juventus." Sinouh kijkt uit naar de eindstrijd in Cardiff. "Er zitten zoveel onderlinge duels in de wedstrijd. Dani Alves aan de rechterkant bij Juventus is een gigant. Die blijft maar gaan. Maar wij hebben Marcelo, die voortdurend over de linkerflank opkomt."





Gonzalo Higuaín is ook een voorbeeld. "Hij heeft jarenlang voor Real Madrid gespeeld en zal nu extra gedreven zijn om zich te laten zien. Dat worden leuke duels met Sergio Ramos." En wat is zijn mening over de keepers? "Keylor Navas heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van Real Madrid dit seizoen. Hij sleepte de ploeg er op belangrijke momenten doorheen. In de halve finale tegen Atlético Madrid keepte hij echt goed."



Uitstraling

"Alleen is zijn uitstraling een probleem." De naam van David de Gea van Manchester United gonst al langer rond bij De Koninklijke. "Bij Real Madrid is een houdbaarheidsdatum van een speler kort. Altijd is men op zoek naar versterking. Als de looks dan nog tegen zitten, kun je snel weg zijn. Real Madrid is ook een marketingmachine."



Die uitstraling is bij Gianluigi Buffon geen enkel probleem. "Buffon is een levende legende. Hij heeft alles gewonnen behalve de Champions League. Hij zal er alles aandoen om die aan zijn prijzenkast toe te voegen." Het zou Sinouh niet verbazen als de 39-jarige sluitpost na de finale zijn afscheid bekend maakt. "Ongeacht winst of verlies. Hij heeft nog een contract voor een jaar en wil nog aan het WK deelnemen. Maar Buffon moet wel een legende blijven. Nu is hij nog helemaal fit. Maar mocht hij zo fit blijven als nu en die vorm behouden, mag hij van mij doorgaan tot zijn 45e jaar, hoor."



Benzema

De Diemenaar is benieuwd hoe trainer Zinedine Zidane van Real Madrid de afwezigheid van de geblesseerde Dani Carvajal en Pepe en de aangeslagen Gareth Bale oplost. "Durft hij wellicht Raphaël Varane naar rechtsback te halen? Of Sergio Ramos daarvoor op te offeren? Of met drie verdedigers te opereren? Het opstellen van Danilo lijkt me het meest logisch. Voorin zal Karim Benzema spelen. Zidane kan ook nog Alvaro Morata opstellen of Cristiano Ronaldo centraal naar de spits halen. Maar Benzema is de meest logische keuze."



De finale zal de oud-doelman van onder meer PSV, Sparta Rotterdam, AZ, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam waarschijnlijk thuis bekijken. "De Ramadan is bezig. Als de tweede helft rond 21.45 uur begint, zitten wij aan tafel." Hij zal Real Madrid in ieder geval zeker steunen. "Van kinds af aan ben ik al fan. Hoe dat komt? Dat witte shirt, dat stadion, die historie, de namen die er speelden. Nu ik gestopt ben, wil ik komend seizoen zeker een weekendje prikken om een duel mee te pakken."



En tenslotte. Hoeveel wordt het zaterdagavond in het Millennium Stadion van Cardiff? "Real Madrid wint met 2-0 en wordt daardoor de eerste club die de Champions League twee jaar op rij wint."