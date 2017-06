De zware klus van Wenger

Een gedeelte van de fans was afgelopen seizoen helemaal klaar met Wenger, die Arsenal in 2004 voor het laatst naar de Engelse landstitel leidde. De Londenaren deden eigenlijk geen moment mee om het kampioenschap en werden voor de zoveelste keer hardhandig uit de Champions League geknikkerd door Bayern München. 'Wenger Out', was er op veel spandoeken te lezen. Veel media dachten dat de clubleiding van Arsenal door de immense druk van buitenaf niet anders kon beslissen dan na het seizoen te breken met Wenger.

Niets bleek echter minder waar. Deze week zette de coach zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis en sprak hij de ambitie uit om komend seizoen écht mee te doen om het kampioenschap in de Premier League. Maar is de huidige selectie van Arsenal daar wel goed genoeg voor? En wat moet de club precies aan spelers halen om wél goed genoeg te zijn?

Allereerst is het voor Wenger taak om zijn sterspelers Mesut Özil en Alexis Sanchez langer binnenboord te houden. Het tweetal wordt al lange tijd gelinkt aan een vertrek en daardoor is er veel onduidelijkheid. "Ten eerste zullen ze deze zomer beiden blijven en hopelijk kunnen we hun contracten verlengen", zei Wenger tegen beIN Sports. "Je mag de club en het team niet zwakker maken. Je wil de ploeg juist versterken. Tenzij ze echt weg willen en je een speler van hetzelfde kaliber kan vinden."

Ondertussen worden Riyad Mahrez en Kylian Mbappe serieus in verband gebracht met Arsenal. Eerstgenoemde speler was een sleutelfiguur in het kampioensjaar van Leicester City, maar beleefde afgelopen seizoen een minder jaar. Het is daarom een gok om de Algerijn naar Londen te halen. Toch lijkt Mahrez op dit moment de eerste prioriteit voor Wenger, die deze week nog wel ontkende dat er al een eerste bod is uitgebracht. Mbappe beleefde als spits zijn doorbraak bij AS Monaco en staat daardoor niet alleen op het verlanglijstje van Arsenal. Het is daarom twijfelachtig of Mbappe voor The Gunners zal kiezen. Zeker omdat Arsenal zich niet voor de Champions League, maar Europa League wist te plaatsen. Het zal voor Wenger daarom zwaarder dan ooit worden om aan zijn doelstelling te kunnen voldoen.