LIVE: Volg hier alles rond de Champions League-finale

'53 Geel voor Toni Kroos! Hij gaat op de voet van Khedira staan.

'51 Nu ligt Dani Alves creperend van de pijn op het gras. Marcelo geeft hem een harde trap. Ook de Braziliaan lijkt wel verder te kunnen.

'50 Bonucci staat weer op het veld!

'49 De tweede helft is nog maar net begonnen en Bonucci lijkt niet verder te kunnen. Hij krijgt een bal van dichtbij hard in het gezicht.

We zijn weer van start! Zouden we over 45 minuten al een winnaar hebben?

Maar ook de andere doelpuntenmaker beleeft zeker geen slechte avond!

Mario Mandzukic half by numbers vs Real Madrid:



100% aerial duels won

100% tackles won

100% shot accuracy

2 chances created

1 stunning goal pic.twitter.com/kKPhNL2Dqg — Squawka Football (@Squawka) 3 juni 2017

Cristiano Ronaldo speelt dit seizoen een hoofdrol in de voetbalvoorstelling die de Champions League heet. Ook vandaag was hij alweer trefzeker, waardoor hij nu in liefst drie finales van het miljoenenbal op het scorebord verscheen.

Cristiano Ronaldo na 45 minuten:



- Goals: 1

- Schoten: 3

- Passes 12/12 (100% goed)#juvrea — Tussen de linies (@Tussendelinies) 3 juni 2017

Rust in Cardiff. Doelpunten van Cristiano Ronaldo en Mario Mandzukic zorgen voor een 1-1 op het scorebord. Nu een kwartier de tijd om bij te komen van 45 heerlijke minuten voetbal.

'45 De extra tijd bedraagt twee minuten.

'42 Opnieuw een gele kaart aan de kant van Real Madrid. Dit keer gaat hij naar Carvajal, al lijken maar weinig mensen het ermee eens te zijn.

'41 De specialiteit van Pjanic lijkt bekend bij de Madrilenen. De middenvelder probeert het van buiten de zestien maar niet voor het eerst deze avond wordt zijn schot geblokt door de Spaanse defensie.

Mandzukic is weer opgelapt. Hij loopt nog wat moeilijk maar lijkt verder te kunnen.

'38 Dat ziet er slecht uit voor Juventus! Doelpuntenmaker Mandzukic raakt geblesseerd in een duel met Carvajal.

'31 Geel voor Sergio Ramos. Waar hij net al gematst werd, gaat hij nu na een overtreding op Dani Alves wel op de bon.

Het is een zeer vermakelijke wedstrijd! Na een half uur spelen ligt het spel erg open. Aanvallen van Real Madrid en Juventus wisselen elkaar in hoog tempo af.

Mario Mandzukic met een wereldgoal! Hij neemt de bal van Higuain op de borst aan en met een halve omhaal verrast hij Navas.

WAT. EEN. GOAL! Mario Mandzukic scoort één van de mooiste doelpunten ooit in een CL-finale. Juventus 1-1. #juvrea #socialreplay pic.twitter.com/RO9S4BunbU — Veronica Televisie (@VeronicaTV) 3 juni 2017

'27 GOAL! Het is weer gelijk!

Het is weer Cristiano Ronaldo die zijn stempel op de wedstrijd drukt. Hij schuift de assist van Carvajal binnen. De bal schampt het been van Bonucci, waardoor Buffon kansloos is.

SIIIII!! Daar is nu al Cristiano Ronaldo met zijn eerste doelpunt van de avond. Real Madrid vroeg op voorsprong. #juvrea #socialreplay pic.twitter.com/m4N1BtWyR0 — Veronica Televisie (@VeronicaTV) 3 juni 2017

'20 GOAL! Real Madrid op voorsprong!

'17 Een mooie combinatie tussen Marcelo en Benzema op de linkervleugel, maar de voorzet van Marcelo wordt opgeruimd door Chiellini. Het is nog wachten op de eerste doelpoging van Real Madrid.

Voor de Real Madrid-supporters die vanavond niet in Cardiff aanwezig konden zijn, is er ook in Santiago Bernabeu de mogelijkheid om de wedstrijd te zien.

The Santiago Bernabéu is full with Real Madrid fans watching the game on giant screens. pic.twitter.com/mN5NMya62y — GeniusFootball (@GeniusFootball) 3 juni 2017

12' De eerste gele kaart valt aan de kant van Juventus. Hij heeft een duwtje nodig om zijn duel met Kroos niet te verliezen.

7' Een hard schot van Pjanic kan door Navas maar net uit de hoek getikt worden. De eerste kansen zijn voor Juventus.

4' In korte tijd wordt Navas tot twee keer toe getest door Higuain. Een kopbal en een afstandschot belandde beide in de handen van de Madrileense doelman.

We zijn begonnen!

De spelers komen het veld op. Het is bijna zover!

Juventus speelt vanavond met de op een na oudste basiself ooit in een Champions League finale. De gemiddelde leeftijd is dertig jaar en 336 dagen. Alleen de landgenoten van AC Milan stonden ooit met een ouder elftal in de finale: in 2007 tegen Liverpool was de gemiddelde leeftijd 31 jaar en 35 dagen.

Weet de Madrileense voorhoede het defensieve blok van Juventus te passeren? Over een kwartier gaan we het zien!

De opstellingen zijn bekend! Dit zijn de namen die vanavond geschiedenis kunnen schrijven. Opvallend: Gareth Bale begint op de bank.