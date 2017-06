Wat er mis ging bij Juventus

Juventus had vanavond de triple kunnen pakken in Cardiff, maar werd in de tweede helft overmeesterd door Real Madrid. Het is de vijfde Champions League-finale op rij waar de Italianen als verliezer van het veld stappen. Wat ging er vanavond mis bij de kampioen van de Serie A?

De ruststand van 1-1 was een redelijke weerspiegeling van de verhoudingen in de eerste helft. Maar als er na 45 minuten dan toch een team op voorsprong had moeten staan, maakte Juventus daar het meeste aanspraak op. De ploeg had de meeste doelpogingen, maar Cristiano Ronaldo bewees wederom dat hij weinig kansen nodig heeft om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Als het spelbeeld na rust ook maar iets op dat van de eerste helft zou lijken, zou het opnieuw enorm spannend worden.

Dat bleek echter niet zo. In de tweede helft walste Real Madrid over De Oude Dame heen. Van het veelgeprezen defensieve blok, bestaande uit Bonucci, Barzagli en Chiellini, was weinig over. Waar tegenstanders van Juventus in de Champions League tot nu toe gemiddeld 6,4 kansen per wedstrijd kreeg, waren dat er in het geval van Real Madrid vandaag twaalf, bijna twee keer zo veel. Als je daarbij optelt dat Juventus tot deze wedstrijd slechts drie tegendoelpunten kreeg, kun je concluderen dat het defensieve trio niet bepaald hun dag had.

Paulo Dybala

Hij is het grootste talent van Juventus en was met vier goals al erg belangrijk dit Champions League-seizoen. Maar daar was vandaag weinig van terug te zien. Waar Higuain nog een voldoende scoorde, en Mandzukic zelfs zijn naam op het scorebord wist te krijgen, was Paulo Dybala vandaag nagenoeg onzichtbaar. Niks leek te lukken bij de Argentijn. Na 78 minuten spelen werd hij vervangen door Lemina, maar het was al te laat voor Juventus om het nog spannend te maken. De zo goed lopende machine die de ploeg dit seizoen was, leek vandaag in de tweede helft niet naar behoren te functioneren. En dan blijft er blijkbaar weinig van de Italiaanse kampioen over.