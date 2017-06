De overtuigende prestatie van Real Madrid in beeld

Real Madrid legde zaterdagavond overtuigend beslag op de Champions League door Juventus in Cardiff met liefst 4-1 te verslaan. Een mooie Madrileense avond in beelden samengevat.

Real Madrid begint furieus aan de finale in Wales. Cristiano Ronaldo schiet zijn ploeg al snel op voorsprong na een prima combinatie met Dani Carvajal (0-1).

Niet lang na de treffer van Ronaldo bijt Juventus van zich af. En hoe. Met een prachtige omhaal brengt Mario Mandzukic de stand op gelijke hoogte: 1-1.

Zoals het hoort in een finale gaat het er soms fel aan toe. Hier vecht Luka Modric een duel uit met Paulo Dybala.

Hoewel de eerste helft nog in evenwicht was, was de tweede compleet voor Real Madrid. Casemiro brengt de ploeg van Zinedine Zidane na een uur weer aan de leiding: 1-2.

Wanneer Cristiano Ronaldo er niet veel later ook 1-3 van maakt, is de wedstrijd wel gespeeld. Het geloof bij Juventus in een Europese eindzege is weg.

Het slotakkoord is aan Marco Asensio. De middenvelder bepaalt de eindstand op 1-4 en neemt hier de gele kaart van de scheidsrechter voor lief.

Dan is het tijd om te feesten! Voor de tweede keer op een rij wint Real Madrid de Champions League.