Oranje-opponent Ivoorkust: de bekende namen

In 2006 trof Nederland Ivoorkust tijdens het WK in Duitsland. Destijds werd er dankzij doelpunten van Robin van Persie en Ruud van Nistelrooy met 2-1 gewonnen in de groepsfase. Elf jaar later beschikt de Afrikaanse ploeg over hele andere namen. En dus niet meer over bijvoorbeeld Didier Drogba.

Eric Bailly

In de verdediging is Eric Bailly de bekendste naam. De speler werd vorige zomer voor 38 miljoen euro vastgelegd door Manchester United, dat hem overnam van Villarreal. Bailly beleefde een goed debuutjaar in Engeland en werd onder trainer José Mourinho al snel een vaste waarde. Wel miste Bailly onlangs de Europa League-finale tegen Ajax vanwege een schorsing.





Serge Aurier

Een andere bekende Ivoriaanse verdediger is Serge Aurier. De rechtsback staat onder contract bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Twee jaar geleden raakte Aurier in opspraak, toen er een filmpje van hem opdook waarin hij zijn toenmalige trainer Laurent Blanc beledigde. Op basis van zijn voetbalkwaliteiten bleef hij destijds toch zijn Nederlandse concurrent Gregory van der Wiel de baas.

Wilfried Zaha

De middenvelder Wilfried Zaha is pas 24 jaar oud, maar heeft nu al een opmerkelijke loopbaan achter de rug. Enkele jaren terug werd Zaha voor veel geld overgenomen door Manchester United, nadat hij bij Crystal Palace prachtige dingen liet zien. Op Old Trafford kon hij echter niet aarden. Zaha keerde daarom terug bij Crystal Palace, waar hij weer ouderwets schittert. In Engeland sluit men niet uit dat hij spoedig toch weer de overstap maakt naar een topclub.

Seydou Doumbia

Seydou Doumbia is een voetballer die tot de categorie voetbalnomades behoort. Van Young Boys naar CSKA Moskou, van AS Roma naar Newcastle United en nu FC Basel. Hoewel hij bij CSKA Moskou liefst vijf seizoenen te bewonderen was en daarin ook zijn beste periode beleefde met 61 doelpunten. De 29-jarige aanvaller geldt als een van de meest ervaren Ivoriaanse spelers en vormt vanavond vermoedelijk een aanvalsduo met Salomon Kalou.

Salomon Kalou

En die kennen we weer vanuit zijn succesvolle periode bij Feyenoord, waar hij tussen 2003 en 2006 een bevreesd 'K2-duo' vormde met Dirk Kuyt. Inmiddels speelt de 31-jarige spits voor Hertha BSC, waar zijn contract inmiddels is afgelopen.