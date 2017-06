De transfersoap rondom Antoine Griezmann

Het seizoen is nog maar net ten einde, maar het getouwtrek rondom Antoine Griezmann is al in volle gang. Manchester United wordt genoemd als nieuwe bestemming van de Franse superster, maar wil hij zelf wel?

Griezmann is geen eendagsvlieg. De handige aanvaller geldt al drie jaar als de absolute vedette bij Atletico Madrid, tekende in 101 competitiewedstrijden voor 60 doelpunten en reikte onder meer tot de Champions League-finale met zijn ploeg. Toch zal het Griezmann steken dat hij er met Atletico niet meer in slaagt om Real Madrid en FC Barcelona nog pijn te kunnen doen in de Spaanse La Liga.

Manchester United keert komend seizoen terug in de Champions League en wil zijn selectie van nieuwe impulsen voorzien. Griezmann wordt genoemd als belangrijkste aankoop. De aanvaller heeft zelf al erkend dat de Engelsen achter hem aan zitten, waardoor Spaanse en Engelse media lange tijd al zeker waren van de nakende transfer. Maar plotseling keerden de kansen van United.

Griezmann bleek zelf namelijk niet zo happig. De speler houdt rekening met Atletico Madrid, dat bij een vertrek van de Fransman geen speler terug kan kopen vanwege het transferverbod dat deze zomer geldt. Atletico zal er kwalitatief dan ook flink op achteruit gaan wanneer Griezmann vertrekt. "Samen met mijn adviseur, Eric Olhats, heb ik besloten dat ik blijf. Het is een zware tijd voor de club en nu vertrekken zou een vuile truc zijn", stelt Griezmann de club gerust in gesprek met Telefoot.

Toegegeven, in de voetballerij zijn beloftes niets waard. Een astronomisch salarisaanbod kan Griezmann wellicht toch naar Manchester leiden, maar voorlopig lijkt Atletico een speler binnenboord te houden die het begrip 'clubliefde' nog hoog in het vaandel heeft staan. Toch blijft het interessant om te zien hoe de Engelsen, of andere Europese topclubs, deze zomer inspelen op de woorden van Griezmann.