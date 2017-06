'Liverpool gaat voor Lacazette na transferban Atlético'

In de jacht op een nieuwe spits is Jürgen Klopp uitgekomen bij Alexandre Lacazette. Liverpool zou een bod van vijftig miljoen euro voorbereiden om de Fransman over te nemen van Olympique Lyon.

Als we l'Express mogen geloven doet Liverpool een gooi naar de diensten van Alexandre Lacazette. De 26-jarige Fransman was naar verluidt al mondeling akkoord met Atlético Madrid, maar een transferban voor de Spaanse club gooit hoogstwaarschijnlijk roet in het eten. Lacazette moet in Liverpool voor de doelpunten zorgen. Dit seizoen maakte de spits 28 doelpunten in de Franse Ligue 1.