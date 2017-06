De onverklaarbare ineenstorting in Nijmegen

Op rapport...NEC

Van de verrassing op het hoogste niveau, naar voetballen tegen FC Oss en zo. Voor de winterstop was de formatie van Peter Hyballa een van de sensaties van de Eredivisie, maar na 22 januari was elke vorm van chemie in Nijmegen plotsklaps verdwenen. Van de dertien duels die volgde, werd er slechts één gewonnen (Heracles Almelo-thuis, 3-1). Een onverklaarbare ineenstorting.



Het leidde uiteindelijk tot het ontslag van de Duitse trainer. Ondanks dat diens opvolgers daarna vier duels op rij wisten te winnen ging het in de nacompetitie in het onderlinge duel met NAC Breda uiteindelijk toch nog mis. Twee nederlagen zorgden ervoor dat NEC na twee jaar Eredivisievoetbal het komende seizoen weer veelal op vrijdagavond zal acteren.



De in het begin nog zo geroemde Hyballa kreeg uiteindelijk voortijdig de zak.

Top: Dario Dumic

Ook voor de sterke centrale verdediger was er op een gegeven moment geen houden meer aan het aantal tegengoals van NEC. Ondanks een uitstekende start in Nijmegen kon de Bosniër met zijn ploeggenoten het hoofd niet boven water houden. Toch kan Dumic voor zichzelf terugkijken op een prima jaar - al zal daar geen haan naar kraaien.

Flop: Jordan Larsson

De zoon van Henrik Larsson heeft vooral last van de reputatie van zijn vader. De aanvaller kwam afgelopen winter, mede door zijn naam, met grote verwachtingen naar Nijmegen. Larsson was bij Helsingborgs IF uitgegroeid tot een vaste waarde. Dat lukte in Nijmegen niet. Larsson kon dus degradatie niet voorkomen. Het betekende voor hem de tweede degradatie binnen een half jaar, nadat hij in Zweden ook al degradeerde.



Welke van de twee buitenlandse aankopen van dit seizoen zal NEC behouden in de Jupiler League?

Doorgebroken talent: Ferdi Kadioglu

Het piepjonge talent kroonde zich dit seizoen tot de jongste doelpuntenmaker van NEC ooit; speelde een prima seizoen en was een van de lichtpuntjes van de Nijmegenaren. Een vaste waarde van zeventien jaar oud die bovendien al viermaal scoorde. Is hij wel te behouden?

Verrassing: Gregor Breinburg

Hij vormde in zo verre de verrassing dat 'ie het seizoen volmaakte bij NEC. In de zomerstop was er al sluimerende belangstelling voor de captain van de Nijmegenaren, maar in de winter leek een overgang naar Amerika al helemaal in kannen en kruiken. Verrassend genoeg vond die uiteindelijk géén doorgang en dus bleef Breinburg bij NEC. Helaas hielp het ze bar weinig...



Van beide middenvelders is de verwachting dat ze na dit jaar niet meer bij NEC spelen.

Topscorers:

1. Jay-Roy Grot 5 goals

2. Dario Dumic 4 goals

2. Ferdi Kadioglu 4 goals

2. Kévin Mayi 4 goals

Assists:

1. Dario Dumic 4 assists

1. Quincy Owusu-Abeyie 4 assists

2. André Fomitschow 3 assists

2. Ferdi Kardioglu 3 assists

2. Kévin Mayi 3 assists

2. Mohamed Rayhi 3 assists

Grootste zege: NEC 3-0 ADO Den Haag

Grootste nederlaag: Ajax 5-0 NEC