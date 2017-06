Samenvatting: Swingend Nederland ruim langs Ivoorkust (5-0)

Voor de rust was het duel al gespeeld. Na slechts tien minuten spelen zorgde Joël Veltman met zijn eerste doelpunt ooit in dienst van Oranje al voor de openingstreffer. Het bleek direct niet zijn laatste goal voor het Nederlands Elftal. Tien minuten voor het rustsignaal schoot Veltman de 3-0 tegen de touwen. In de tussentijd was Arjen Robben zijn zenuwen de baas vanaf elf meter. In de tweede helft zorgden Davy Klaassen en Vincent Janssen voor de eindstand: 5-0.





Veltman werd vanavond niet één, maar twee keer gefeliciteerd



Historisch duel

Het was pas de tweede keer in de historie dat Ivoorkust en Nederland tegenover elkaar stonden. Het eerste treffen vond meer dan tien jaar geleden plaats, tijdens het WK van 2006 in Duitsland. In de groepsfase won Oranje destijds met 2-1, mede dankzij deze heerlijke vrije trap van een toen pas 22-jarige Robin van Persie.







Nieuw tijdperk

Beide landen verkeren in een periode van forse verandering. Kijkend naar de opstellingen van de wedstrijd in Duitsland elf jaar geleden hebben de grote namen plaatsgemaakt voor minder bekende spelers. Zo zijn Edwin van der Sar, Phillip Cocu, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Ruud van Nistelrooy inmiddels vervangen door Jasper Cillessen, Davy Pröpper, Kevin Strootman, Davy Klaassen en Vincent Janssen. Ook bij Ivoorkust is er de laatste jaren minder plaats voor de grote sterren. Didier Drogba, Emmanuel Eboué, de gebroeders Touré, allemaal zijn ze er tegenwoordig niet of nauwelijks meer bij.





De gloriejaren van Didier Drogba zijn inmiddels verstreken



De samenvatting van de wedstrijd:



Netherlands 5-0 Ivory Coast All Goals... door footy-goals