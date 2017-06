Marcel Keizer: potentieel Ajax-trainer, voetbaldier, Ajacied

Het ene moment ben je werkzaam bij clubs als FC Emmen, SC Cambuur en Telstar; een jaar later ben je opeens een van de grootste kandidaten om de nieuwe trainer te worden de Europa League-finalist Ajax. Het kan verkeren in de voetballerij, zo weet Marcel Keizer die nadrukkelijk in beeld is als mogelijke opvolger van Peter Bosz. Keizer: een voetbaldier pur sang, maar boven alles Ajacied.

“ Een no-nonsense voetbaldier. Een echte 4-3-3-trainer”

"Het is lastig mezelf te typeren. Ik wil mezelf elke dag verbeteren en hoop dat over te brengen op mijn spelers. Ik ben iemand die zegt hoe het is. Goed is goed. Slecht is slecht. Ik houd niet aan mijn eigen favoriete tactiek vast, maar zoek naar wat het beste is voor mijn team. Maar het heeft niet mijn voorkeur continu alles overhoop te gooien. De ene keer met drie en de andere keer met vier of vijf verdedigers te spelen: dat is niet de bedoeling. Ik wil jongens houvast geven." Was getekend Marcel Keizer over Marcel Keizer een goed jaar geleden.

Keizer. Geboren in de gemeente Haarlemmermeer, te Badhoevedorp, U weet wel, dat knooppunt waar je vaker bumper aan bumper rijdt dan honderd kilomter per uur. De volle neef van legende Piet Keizer, tevens middenvelder van beroep, komt terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteert in de thuiswedstrijd tegen Willem II in 1988. Het is één van de vier duels die hij in de hoofdmacht van Ajax zal spelen. Twee optredens later komt hij in actie tegen Feyenoord. Van zijn lichting met onder anderen Dennis Bergkamp, Bryan Roy, Frank en Ronald de Boer komt Keizer als voetballer het minst ver. Na zijn Ajax-tijd dient hij De Graafschap, SC Cambuur en FC Emmen. Een beduidend ander rijtje dan zijn vier genoemde collega-voetballers.

Bij die laatste twee clubs komt Keizer later ook aan het werk als trainer. Na een termijn bij Telstar en één seizoen als technisch-directeur in Leeuwarden gaat Keizer zijn droom achterna in Emmen. "Uiteindelijk ben ik toch een trainer", vertelt hij na een vroegdig afscheid als 'TD' bij SC Cambuur. Toch keert hij daar verrassend snel terug: in 2016 moet hij de zwartblauwen in de Eredivisie houden. Die missie slaagt niet: Keizer degradeert en gaat met SC Cambuur de Jupiler League in.

Toch? Nee. De oefenmeester krijgt een aanbieding vanuit Amsterdam. Net als in zijn eerste termijn is hij snel vertrokken uit de hoofdstad van Friesland. De aanbieding om coach te worden bij Ajax kan hij niet weerstaan Ok, het zijn slechts de beloften. Maar toch: Ajax. "Ajax is mijn club. De club waar ik begonnen ben", laat hij weten bij zijn vertrek.



Na de degradatie met Cambuur is het voor Keizer tijd om te vertrekken naar Ajax.

Hoe je Keizer het beste kunt typeren? "Hij is een rustige, eerlijke man. Hij is altijd bezig met spelers om ze beter te maken via extra trainingen. Hij houdt van voetbal en keihard werken", vertelde aanvaller Jerge Hoefdraad, die in Leeuwarden en Velsen onder hem trainde. "Een no-nonsense voetbaldier. Een echte 4-3-3-trainer."

Volgens Cambuur-clubicoon, oud-medespeler en vriend Johan Abma was het al vroeg duidelijk dat in Keizer een trainer schuilde. "Hij was mondiger en directer dan wij in de kleedkamer", vertelde Abma. "Bij besprekingen hielden wij ons stil, hij had toch wel zijn woordje klaar. Kwam vaak met analyses waarover goed was nagedacht. Toen al zag je dat hij trainer zou worden."

Springen

Hoewel zijn loopbaan qua clubs en prestaties nog zeker niet overhoudt, zijn collega's en spelers veelal lovend over de trainer Keizer. Dit seizoen op het heilige veld van 'zijn' club presteerde hij ook met Jong Ajax prima in de Jupiler League. Maar een Porsche besturen is nogal anders dan een Opel Astra op de weg houden. Dat zal Keizer ook maar al te goed beseffen. Dat is wellicht ook de reden dat de supporters nog niet staan te springen als de naam van Keizer valt als opvolger van Bosz, die voor een vertrek naar Borussia Dortmund staat.

Als we Ajacieden als Ronald de Boer mogen geloven staan ze intern echter wel te springen zodra de naam van de trainer van Jong Ajax valt. Het is daarom goed denkbaar dat Keizer, die in elk geval een seizoen lang de filosofie en keuzes van Peter Bosz heeft gevolgd en besproken, als een reële optie wordt gezien door Marc Overmars. Keizer zal die kans ongetwijfeld niet laten lopen.