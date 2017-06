De vijf beste interlands van Wesley Sneijder

Nederland - Portugal 1-1

Voor alles is een eerste keer! Onder Dick Advocaat speelde Nederland in maart 2003 zo'n oefenpotje dat normaliter als hinderlijke onderbreking wordt gezien door iedereen behalve de meest fanatieke Oranjesupporter. In Eindhoven was Portugal te gast en het werd heel voor de hand liggend 1-1. Wat deze wedstrijd toch het onthouden waard maakt, is dat Sneijder deze wedstrijd debuteerde (net als Arjen Robben). De Utrechter stond op dat moment pas een paar maanden in het eerste van Ajax, maar maakte zo'n goede indruk dat in het Oranje van destijds, toen de spelers stuk voor stuk in de Europese top speelden, toch plek voor hem was.

Nederland - Schotland 6-0

Het zegt veel voor Sneijder dat hij zijn echte intrede pas deed in een belangrijke wedstrijd. Nadat Ierland de deur naar het WK 2002 dichtgooide, dreigde twee jaar later opnieuw een fiasco tegen een voetbalploeg van de Britse Eilanden. Op Hampden Park was Schotland namelijk met 1-0 te sterk geweest in de barrage. In de Amsterdam ArenA zette Sneijder, die in het elftal kwam, haast eigenhandig de zaak recht. Hij maakte de openingstreffer met een fraaie knal en daarna nam hij de ploeg bij de hand in een dominante voetbalshow waartegen de goedwillende Schotten weinig konden beginnen.

Nederland - Italië 3-0

Een beetje Nederlander viert zijn 24e verjaardag met een sneu feest in de Amsterdamse binnenstad waar objecten als opblaasbananen en (al dan niet levende) kamelen bij worden betrokken. Sneijder had een ander idee om de dag van 9 juni 2008 te spenderen. Waarom al die triestigheid als je ook gewoon de wereldkampioen voetbal kunt gaan vernederen? In Bern tekende hij voor de openingstreffer in wat achteraf gezien het 'finest hour' onder bondscoach Marco van Basten was. Nederland won de wedstrijd met 3-0. Daarna ging Frankrijk er met 4-1 af, om uiteindelijk onder alle verwachtingen te bezwijken.

Nederland - Brazilië 2-1

Voor een hele generatie de meest euforische interland die er was. Een slecht Oranje leek in de kwartfinale tegen een degelijk Brazilië te stuiten. Het stond bij rust 0-1 en daar was Maarten Stekelenburg eigenlijk in zijn eentje voor verantwoordelijk. Na rust volgde een aparte wederopstanding van de ploeg van Bert van Marwijk met Sneijder als voornaamste exponent. De kleine middenvelder maakte een kopdoelpunt nadat hij eerder al voor de gelijkmaker zorgde. Felipe Melo kreeg nog rood en Nederland ging naar de laatste vier. Dat er een flinke portie fortuin aan beide doelpunten zat? Zuur gedoe..

Nederland - Spanje 5-1

Opnieuw een indrukwekkende comeback tegen een grootmacht in het mondiale voetbal. Ook deze keer leek het er niet op dat Oranje veel ging uitrichten en was de achterstand een juiste afspiegeling. Op slag van rust kopte Robin van Persie knap de gelijkmaker in en de Spaanse furie was daarmee acuut getemd. Na rust was het enkel Oranje en was 5-1 nog een genadig eindresultaat. Het hoogtepunt? De majestueuze 5-1 van Robben op aangeven van Sneijder. Wie van de aanwezigen op die lenteavond in Eindhoven in 2003 had dat vermoed?