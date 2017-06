Goed nieuws voor Ajax: streep door Dolberg-transfer

Hoewel er ontzettend veel belangstelling is voor Ajax-aanvaller Kasper Dolberg, heeft de Deense spits de intentie om te blijven in Amsterdam. Dat vertelt zijn zaakwaarnemer. Een transfer zit er voorlopig dus niet in.

In gesprek met de Duitse media geeft Jens Steffensen aan dat heel de Europese top geïnteresseerd is in Dolberg. "Maar niemand heeft nog een concreet bod uitgebracht. Bovendien is het de intentie van Kasper om volgend seizoen ook bij Ajax te spelen", vertelt zijn belangenbehartiger.

Dolberg brak dit seizoen met zes goals in de Europa League door en maakte in de Eredivisie zestien treffers. Hoewel het megatalent nog vastligt tot 2021 vreesde Ajax voor een vertrek. Met deze mededeling kan er voorlopig een streep door de overgang van de voorhoedespeler, die zich momenteel bij het nationale team van Denemarken bevindt.