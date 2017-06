Veltman hoopt op type Bosz: "Iemand met Ajax-dna"

“ Wie het precies zal worden is ook voor mij gissen”

Ook de Ajacieden onder de internationals lezen kranten en websites. Dus ook de Ajacieden onder de internationals zagen de voorbije dagen het ene na het andere bericht over een vertrek van Bosz naar Borussia Dortmund voorbij komen.

"We hebben het er wel over gehad bij Oranje ja", zegt Veltman, die beseft dat zijn samenwerking met Bosz van korte duur kan zijn. "Als je de media een beetje leest lijkt het daar wel op. Ik hoorde van Bas Dost, die Bild bijhoudt, zeggen dat het bijna zeker is dat hij weggaat. Maar zolang hij niet getekend heeft is hij nog trainer van Ajax."

Een week geleden had Veltman niet verwacht nu vragen over een mogelijk vertrek van Bosz te moeten beantwoorden. "Ik heb hem na de laatste wedstrijd, de finale dus, de hand geschud. Hij zei dat hij veel zin had in het nieuwe seizoen. Hij wilde verder bouwen met dit team. Alles eraan doen om de jongens bij elkaar te houden. En prijzen wil pakken. Ik weet niet wat de stand van zaken is. Het zou jammer zijn als onze samenwerking uiteindelijk beperkt blijft tot één seizoen."

Opvolger

Wat betreft een eventuele opvolger van Bosz hoopt Veltman dat zijn werkgever trouw blijft aan de clubidealen. "Wat ik de clubleiding zou adviseren? Iemand die hetzelfde over voetbal denkt als Bosz. Voetballen van achteruit, hoog drukken zetten, aanvallend voetbal. Dat willen wij als spelersgroep ook. Iemand met Ajax-dna? Ja natuurlijk. 4-3-3, over de flanken, aanvallend voetbal. Veel kansen creëren. En prijzen pakken hè, dat moet de nieuwe trainer natuurlijk ook willen en kunnen. Wie het precies zal worden is ook voor mij gissen. Ik heb veel namen horen voorbijkomen. Marcel Keizer, Ron Jans, Erik ten Hag bijvoorbeeld. Fred Grim? Ja, ik heb met hem gewerkt bij Jong Ajax. Een goede trainer. Hij zou het zeker kunnen. We gaan het zien."