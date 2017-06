PSV moet een flinke strijd aangaan om Marco van Ginkel

PSV hoopt zich ook komend seizoen te verzekeren van de diensten van Marco van Ginkel. Maar de middenvelder van Chelsea heeft naar verluidt meer ijzers in het vuur.

Volgens Corriere dello Sport heeft namelijk ook SS Lazio zich concreet gemeld voor de voormalig Vitessenaar van The Blues. In Rome kan hij bij de Biancocelesti na Wesley Hoedt en Stefan de Vrij de derde Nederlander in de selectie worden.

Mocht PSV Van Ginkel dus voor het derde jaar op rij naar Eindhoven willen halen, ofwel door te kopen ofwel door te huren, dan moet Marcel Brands in elk geval flink aan de bak om SS Lazio af te troeven.