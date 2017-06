De collega's van Sneijder: Thuram, Matthäus, Buffon en meer!

Ahmed Hassan (1e plek, 184 interlands)

Met zijn 184 (!) wedstrijden voor de Egyptische nationale ploeg is deze aanvallende middenvelder de man met de meeste internationals ooit. In zijn nadagen speelde hij nog even voor Anderlecht, verder kwam Hassan vooral uit voor Turkse en Egyptische clubs.



Hassan in duel met Steven Gerrard, die in totaal tot 114 interlands en 21 treffers voor Engeland kwam.

Gianluigi Buffon (6e plek, 168 interlands)

De Italiaanse koning is de recordinternational van Europa en is als enige van de top zes recordinternationals nog actief. Als hij één wedstrijd volmaakt dan gaat hij over de Ecuadoriaan Iván Hurtado heen de top vijf in. De kans dat hij nóg een plekje stijgt is aanwezig: zijn achterstand op Hossam Hassan, de nummer vier op de lijst, is tien interlands.



Buffon wil volgend jaar afscheid nemen met de Champions League en een WK-titel.

Iker Casillas (7e plek, 167 interlands)

Heeft één interland minder gespeeld dan Buffon en heeft beloofd pas te stoppen als zijn Italiaanse collega ook ophoudt. Vermoedelijk houden beide goalies het komend jaar na het WK in Rusland voor gezien. Als ze allebei een basisplaats krijgen dan gaat bepalen welk land het verste komt, wie uiteindelijk meer interlands gaat spelen. Casillas of Buffon?



Kan Casillas zijn plek onder de lat van Spanje behouden ondanks de zware concurrentie?

Lothar Matthäus (18e plek, 150 interlands)

In Nederland is hij niet erg geliefd, maar zijn interlandloopbaan is en blijft bijzonder. Niet alleen is hij recordinternational van Duitsland, ook is hij de veldspeler met de meeste WK-wedstrijden ooit als veldspeler. Hij verdeelde zijn 25 duels over vijf WK's. Zal dat aantal ooit nog verbroken worden?



Van de Duitse bond had hij het shirt met '150' moeten krijgen.

Lilian Thuram (34e plek, 140 interlands)

Recordinternational van Frankrijk. Maakte in al zijn wedstrijden slechts twee doelpunten, maar wel hele cruciale. In de halve finale van het WK 1998 tegen Kroatië werd hij matchwinner door de voltallige doelpuntenproductie op zich te nemen (2-1). Na de WK-titel van 2006 besloot Thuram te stoppen. Op die beslissing kwam hij later terug, waardoor hij uitgroeide tot de speler met de meeste EK-wedstrijden, totdat hij door Cristiano Ronaldo werd ingehaald afgelopen zomer.



Thuram houdt onder meer de grootheden als Thierry Henry, Marcel Desailly, Zinedine Zidane en Patrick Vieira achter zich.

Peter Shilton (102e plek, 125 interlands)

De eerste speler met meer dan duizend wedstrijden in het Engelse voetbal is nog altijd recordhouder van Engeland las het gaat om interlands. De keeper die het doelpunt van 'De hand van God' tegenkreeg moet echter wel vrezen voor Wayne Rooney. Hoewel de spits al een tijd in de buurt staat (119) is hij inmiddels gedegradeerd tot bankzitter. Het is voor de Manchester United-spits te hopen dat hij de kans nog krijgt om Shilton te verslaan. Zou het voor Rooney ook een reden zijn om Manchester te verlaten?



Shilton in gevecht met Diego Maradona en diens hand van God.