De vorige keer dat Oranje met vijf goals of meer won

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden en bovendien een unicum: Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar die samen in de voorhoede van het Nederlands elftal staan. Even zo opmerkelijk is dat ze alle twee in de basis stonden toen Oranje voor het voorlaatst meer dan vijf keer scoorde in een interland.

De 5-0 oefenzege op Ivoorkust komt op het goede moment voor Oranje. Er staat immers een zeer belangrijk kwalificatieduel met Luxemburg op het programma. Het lukte interim-bondscoach Fred Grim om te doen wat Danny Blind niet deed. De ontslagen keuzeheer zag zijn ploeg namelijk nooit zo vaak scoren.

De laatste keer dat Oranje met vijf goals of meer won was op 16 november 2014 in de Amsterdam ArenA. Letland als tegenstander. Guus Hiddink was toen nog degene die de poppetjes neerzette. En de ervaren rot in het vak deed dat die dag op verrassende wijze: met Huntelaar en Van Persie allebei in zijn voorhoede.

Het bleek een gouden zet voor Hiddink die daarmee lucht voor zichzelf creëerde in de kwalificatiereeks voor het EK 2016. Van Persie opende in de zesde minuut al de score. De gelegenheidslinksbuiten zou ook nog twee assists leveren. Huntelaar maakte de 3-0 én de 6-0 voor Oranje. In de 79ste minuut verliet Van Persie het veld voor Georginio Wijnaldum.

23 interlands later is het eindelijk gelukt om weer eens vijf of meer keer te scoren. Van Van Persie en Huntelaar is inmiddels geen spoor meer te bekennen bij Oranje. Tegen Luxemburg mag Nederland met de nieuwe bondscoach Dick Advocaat aan het roer een nieuwe gooi doen naar succes. De Luxemburgers kregen op 26 mei 2014 tegen België voor het laatst vijf tegendoelpunten in één wedstrijd.