Bewijs geleverd: Jappie is gewoon de beste keeper van Oranje

Waar een oefenpotje tegen een Ivoriaans B-elftal wel niet goed voor is. Arjen Robben is dus de eerste penaltyschutter van Oranje. En Jasper Cillessen is de beste keeper van Nederland. Met afstand.

Dat was even wennen voor Vincent Janssen. De centrumspits van Oranje versierde in de eerste helft een strafschop, dacht deze te nemen, maar moest de bal uiteindelijk toch afstaan aan Arjen Robben. Janssen, na afloop in de interviewruimte: "Arjen zei: 'Ik ga deze nemen.' Nou dan weet je dat het goed zit."

Er was links en rechts wat verontwaardiging in De Kuip. Janssen had in Oranje vanaf elf meter inmiddels een aardige reputatie opgebouwd. Sterker nog: de tweede spits van de Spurs heeft in het Oranje-shirt nog nooit gefaald vanaf de stip. "Klopt", gaf Janssen toe. Alleen: "Ik heb pas één penalty genomen." Robben, by the way, schoot de pingel vervolgens heerlijk binnen.



Janssen en Robben zijn doelpuntenmakers, zoveel is duidelijk. En doelpuntenmakers willen scoren. Ze willen topscorer worden, zoals Janssen twee seizoenen geleden in de Eredivisie. En ze houden lijstjes bij. Natúúrlijk wist Robben dat hij nog één doelpunt nodig had om Johan Cruijff en Abe Lenstra (beiden goed voor 33 treffers) op de eeuwige topscorerslijst van het Nederlands elftal te achterhalen. Vandaar dat gedoe om die penalty dus. En vandaar die woede toen Janssen de bal vergat af te leggen op zijn aanvoerder en voor eigen succes ging. Hetgeen niet goed uitpakte.

CILLESSEN

Wat de afgelopen interlands ook niet goed uitpakte was het gevecht onder de lat bij Oranje. Zowel Maarten Stekelenburg (Everton) als Jeroen Zoet (PSV) bleken niet bepaald puntenpakkers voor het Nederlands elftal. En niets is zo lekker als een keeper die af en toen een onmogelijke redding verricht. Zoals Jasper Cillessen zondagavond in de slotfase tegen Ivoorkust. Met zijn neus trouwens.



Ineens was daar de kans voor Gohi Bi Cyriac, na een scherp aangesneden voorzet van de linkerflank. In een splitsecond maakte Cillessen zich groot en verkleinde zijn doel door zich als een luipaard op de Ivoriaan te storten. Deze raakte de bal vol, maar zag dat zijn schot door het hoofd van de reserve-goalie van Barcelona werd gepareerd. Wereldsafe.

WEDSTRIJDRITME

De Nijmeegse keeper werd de afgelopen week naar eigen zeggen doodgegooid met vragen over zijn positie bij Oranje. Na zijn transfer van Ajax naar FC Barcelona in augustus raakte Oranjes onbetwiste nummer één (tussen 2013 en 2016) zijn plek kwijt. Tegen Oostenrijk (4 juni 2016) speelde hij zijn laatste interland. Als invaller nog wel. De reden? Te weinig wedstrijdritme.



In De Kuip bleek Cillessen daar weinig last van te hebben. In het doel van Oranje stond een keeper met een boodschap. Hij en niemand anders is de eerste doelman. Ook al speelde hij afgelopen seizoen slechts zestien duels: zes met Ajax en tien met Barça, waaronder de gewonnen finale van de Copa del Rey. Cillessen: "Natuurlijk is wedstrijdritme belangrijk voor een keeper. Anders dan voor een speler weliswaar, maar ook keepers hebben ritme nodig. Maar volgens mij heb ik het dit seizoen wel gewoon laten zien. Dat ik er gewoon sta als het moet, ook al speel ik niet vaak."



Op de trainingen krijgt hij immers meer dan genoeg te doen. "We trainen op een verschrikkelijk hoog niveau. En die ballen moet ik ook gewoon pakken." Over zijn supersafe wilde de 28-jarige keeper nog wel wat kwijt. "Het was een kwestie van positiekiezen en je ervoor gooien. Maar: dan moet je wél het geluk hebben dat hij die bal vol op mijn neus schiet. Schiet hij tien centimeter hoger, dan vliegt de bal er wel in. Heb ik pech. Dit voelt goed ja, ik ga met een goed gevoel mijn vrije dag in."