Komende Oranje-tegenstander kan ellendig statistiek vergeten

Vlak voordat het Nederlands elftal een enorm belangrijke interland tegen Luxemburg speelt is het de komende tegenstander in de WK-kwalificatie gelukt om voor het eerst sinds 13 november 2015 een interland te winnen.

Een vreemde gewaarwording in Luxemburg. Het nationale elftal dat een interland winnend afsluit, dat is een unieke situatie in het minivoetballand. Er kan zowaar een feestje worden gevierd, omdat een ellendig statistiek dit jaar alvast in de prullenbak kan. Wat Luxemburg in het kalenderjaar 2016 tegen de zin in lukte - geen enkele interland winnen - zal dit jaar niet gebeuren.

De twee laatste wedstrijden die Luxemburg won, allebei in 2015, viel de beslissing in de blessuretijd van de tweede helft. Griekenland en Macedonië waren de slachtoffers.

Luxemburg - Griekenland

13 november 2015

Een vrijdagavond, vriendschappelijk interlandvoetbal in het Stade Josy Barthel. Griekenland is met bekende namen als Jose Holebas en Nikolai Mitroglou naar Luxemburg gekomen. De gastheer heeft een defensief strijdplan bedacht met vier verdedigers, vijf middenvelders en één spits.

Die laatste luistert naar de naam Aurelien Joachim. De spits speelde een jaar eerder, in 2014, nog voor RKC Waalwijk. Dit keer tegen Griekenland is hij de gevierde man met een treffer in de eerste minuut van de blessuretijd. Het mag dan een oefeninterland zijn, Luxemburg viert feest.

Luxemburg - Macedonië

5 september 2015



Een ontmoeting in het kader van de EK-kwalificatie voor het EK 2016. Voor Luxemburg draait het eigenlijk nergens meer om. De zege op Macedonië is er eentje om mooi mee te nemen. Joachim staat ook deze wedstrijd in de basis. Het is wederom Stade Josy Barthel waar wordt gespeeld. En weer is het speelsysteem van de Luxemburgers hetzelfde.

Sebastien Thill maakt in de tweede minuut van de blessuretijd in de tweede helft de winnende goal. Hij speelt wekelijks in het Stadion Jos Haupert bij Progrès Niedercorn. Dat onderkomen biedt gelegenheid aan 2800 bezoekers. Tijdens de wedstrijd tegen Macedonië zitten er in het Stade Josy Barthel slechts 1657 mensen.