De dag waarop Cheick Tioté wereldberoemd werd

Maandag bereikte de wereld het trieste nieuws dat Cheick Tioté overleden is. De Ivoriaanse middenvelder stierf na een hartaanval op de training bij zijn club BJ Enterprises in China. Hij heeft maar 30 jaar oud mogen worden. ELF blikt terug op zijn carrière, en vooral op de dag waarop Tioté wereldfaam verwierf.

Nederland leert de balafpakker kennen als hij in 2007 op huurbasis van Anderlecht een seizoen bij Roda JC komt spelen. Hij komt over samen met Roland Lamah, die het aanvallende gedeelte in het middenrif voor zijn rekening neemt. In Kerkrade maakte hij indruk op het middenveld van de ploeg van Raymond Atteveld, die keurig in de middenmoot eindigt. Bovendien bereikt de Limburgse formatie zelfs de bekerfinale, waarin Feyenoord te sterk blijkt.

In Brussel heeft men kennelijk nooit de moeite genomen om de verrichtingen van hun huurling te volgen. Zonder Tioté zakt Roda JC het seizoen erop diep weg, want de Ivoriaan wordt voor zo'n zeven ton door FC Twente ingelijfd. In Enschede spelen op dat moment stilisten als Theo Janssen en Kenneth Perez, mannen die in hun kleine teen meer verfijndheid bezitten dan Tioté in dat sterke lijf van hem, maar niet enorm veel zin hebben in het lopen van een halve marathon per wedstrijd.

Samen met Wout Brama vormt het kwartet middenvelders scherpe concurrentie voor een basisplek. De onderlinge strijd stuwt de ploeg van Steve McClaren naar grote hoogten: in 2010 wordt FC Twente kampioen. In Breda valt Tioté nog in. Daarna waagt hij de overstap: Newcastle United lijft hem voor zeven miljoen euro in.

Daar zal hij het zes seizoenen volhouden, maar in zijn eerste seizoen schrijft hij al geschiedenis. En wel op 5 februari 2011, een dag die de statistiekenfetisjist uit zijn hoofd kent. Op die dag werd er in de Premier League veertig keer gescoord, een record voor op één dag. Newcastle speelde thuis tegen Arsenal en stond al binnen het halfuur met 0-4 achter. The Magpies gaven zich niet gewonnen en werden de eerste ploeg in 25 jaar die van een dergelijke achterstand nog iets maakte. Tioté maakte zich onsterfelijk door de gelijkmaker te maken, een wonderschone volley.

Hij zou in Engeland nog jaren een onopvallende kracht blijven, maar wel eentje die gewaardeerd werd. Eentje die pas opviel als-ie niet meedeed, zoals het stomme cliché luidt. Afgelopen zomer hield hij Engeland voor gezien en vertrok naar China. Net als bij Newcastle deed hij in het Verre Oosten in het eerste seizoen iets heel opvallends. Helaas was het hem deze keer fataal en laat hij drie kinderen achter. Drie kinderen, en een permanente plaats in de voetbalgeschiedenis.