De vijf Ajax-huurlingen naast elkaar

Het is weer einde van het seizoen-tijd en daarom krijgt ook Ajax spelers terug die het afgelopen seizoen zijn uitgevlogen. Van hen krijgt Mitchell Dijks volgens de recente berichtgeving vast en zeker een nieuwe kans in het eerste elftal.

Ajax verhuurde Leeroy Owusu tot februari van dit jaar aan Excelsior. Queensy Menig werd voor twee seizoenen ondergebracht bij PEC Zwolle, terwijl Dijks het afgelopen half jaar bij Norwich City doorbracht. Richairo Zivkovic keert terug van zijn huurperiode bij FC Utrecht en Robert Muric neemt na een jaar afscheid van het Italiaanse Pescara.

Leeroy Owusu

Leeftijd: 20

Positie: Verdediger

Verhuurperiode: 1 juli 2016 t/m 23 februari 2017

Club: Excelsior

Wedstrijden: 5

Speelminuten: 443

Wat doe je als je als Ajax zijnde een speler verhuurt aan Excelsior en de kansen die hij krijgt zijn op één hand te tellen? Gedesillusioneerd keerde de twintigjarige Leeroy Owusu in februari al terug op het oude nest. Bij terugkomst in Amsterdam bleef ook speeltijd in Jong Ajax achterwege.

Mitchell Dijks

Leeftijd: 24

Positie: Verdediger

Verhuurperiode: 31 januari 2017 t/m 1 juli 2017

Club: Norwich City

Wedstrijden: 15

Speelminuten: 1259

De goal die Dijks maakte toen hij net bij Norwich City had getekend, deed veel stof opwaaien. Het was de eerste in zijn carrière. Maar verder leidde de linksback een anoniem bestaan in Amsterdam. Nu Jairo Riedewald ontevreden is over de speeltijd die hij krijgt, is het voor Ajax altijd goed om Dijks achter de hand te hebben.

Queensy Menig

Leeftijd: 21

Positie: Aanvaller

Verhuurperiode: 25 juli 2015 t/m 1 juli 2017

Club: PEC Zwolle

Wedstrijden: 66

Speelminuten: 5044

Van alle huurlingen was Menig veruit de meest onomstreden bij PEC Zwolle. Maar de aanvaller presteerde ook weer niet zo goed dat je kunt zeggen dat hij kan concurreren met Kasper Dolberg of Amin Younes. Eerder ligt een scenario á la Sheraldo Becker voor hem in het verschiet. Die speelt sinds dit seizoen in het shirt van ADO Den Haag.

Robert Muric

Leeftijd: 21

Positie: Aanvaller

Verhuurperiode: 20 augustus 2016 t/m 1 juli 2017

Club: Pescara

Wedstrijden: 5

Speelminuten: 185

In de Serie A een beetje wedstrijdervaring opdoen, dat is niet verkeerd. Maar Robert Muric heeft bij Pescara niet laten zien dat Ajax per se met hem verder moet. Hij speelde in een heel seizoen bij elkaar opgeteld net aan twee wedstrijden bij de italanen. En dat is veel te weinig om een goede indruk achter te laten.

Richairo Zivkovic

Leeftijd: 20

Positie: Aanvaller

Verhuurperiode: 16augustus 2017 t/m 1 juli 2017

Club: Ajax

Wedstrijden: 34

Speelminuten: 1984

Het verhaal Richairo Zivkovic blijft apart. Want bij vlagen heeft hij aangetoond het Ajax-niveau zeker aan te kunnen. Maar het is dweilen met de kraan open zolang hij geen consequente prestaties neerzet. Hij begon vaak genoeg in de basis, maar werd in de meeste gevallen voortijdig naar de kant gehaald.