Is Luxemburg eigenlijk wel een voetbaldwerg?

Nee, veel weten we niet van de nationale ploeg van Luxemburg. Dat moeten we ruiterlijk toegeven. Veel verder dan hun spits Aurélien Joachim, die een tijdje in Nederland speelde, reikt onze kennis niet. En die is nog geschorst ook. Het groothertogdom wordt geregeld op een hoop gegooid met andere kleine landen zijnde 'voetbaldwergen', maar is dat terecht? Nederlands volgende opponent won toch maar weer een wedstrijd: Albanië werd met 2-1 verslagen.

Voor de goede orde: niemand verwacht dat Luxemburg eventjes gaat winnen in de Amsterdam ArenA. Toch moet geconstateerd dat de ploeg de status van kanonnenvoer begint te ontgroeien. In eigen huis werd wel verloren van Frankrijk, Zweden en Nederland, maar de scores werden respectabel gehouden. Zweden nam nooit grote afstand, terwijl ook Frankrijk even tegen problemen aankeek en vooral Nederland het lang lastig had.

Hoe dan ook, Luxemburg heeft toch een rijk voetbalverleden waarin het ondanks de vele spottende reacties die hun team oproept een aantal successen wist te behalen: de Luxemburgers wisten van 22 landen minstens een keer te winnen. Hier volgen zes landen met minder succes op internationaal front - de echte dwergen dus.

Faeröereilanden 13

Het Deense protectoraat heeft natuurlijk maar een klein poeltje om uit te vissen. Migratie naar de Faeröer vindt niet of nauwelijks plaats, dus moeten ze zichzelf zien te bedruipen. Wisten alleen tegen Oostenrijk ooit echt indruk te maken: in 1990 een fenomenale overwinning en in 2008 pakte het Alpenland slechts een puntje. Nederland speelde één keer een wedstrijd tegen de dreumes. In de aanloop van het EK 2004 won de ploeg van Dick Advocaat met 3-0.

Liechtenstein 10

Ook niet een land dat we gauw zullen gaan betrappen op een internationale doorbraak of zelfs maar de geringste sporen ervan. Wellicht hun boeiende wapenfeit is dat ze Duitsland ooit een uur op 2-2 hebben gehouden in aanloop naar EURO 2000. Om vervolgens met 8-2 te verliezen. Toch verliest ook deze ploeg lang niet alles met enorme cijfers.

Andorra 4

Het bergstaatje in de Pyreneeën won oprecht in 2004 voor het laatst. Een kwalificatiewedstrijd tegen de om een of andere reden hoger genoteerde Faeröereilanden leek een ideale gelegenheid om dat eens uit te poetsen, maar de thuiswedstrijd eindigde doelpuntloos gelijk. Voor de weinige inwoners rest er weinig anders dan met weemoed terugkijken naar die glorieuze avond tegen Macedonië.

San Marino, Gibraltar & Kosovo 1

Een ploeg die nog nooit een wedstrijd won hebben we in Europa niet onder de bij de UEFA aangesloten teams. Kosovo heeft als land wel degelijk potentie en zal vast wel een paar keer winnen de komende jaren. Dat Gibraltar is gaan voetballen lijkt een publiciteitsstunt, en wie bedacht heeft dat het een leuk idee was om San Marino een UEFA-land te maken kan beter niet meer teveel nadenken.