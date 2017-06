Hoe reageert Twitter op de dood van Cheick Tioté?

Als allereerst natuurlijk de club waar Tioté zijn strepen in het Europese voetbal verdiende. Bij FC Twente groeide de Ivoriaan uit tot een smaakmaker. Hij verdiende er een transfer naar Newcastle United.

Ook bij Newcastle United wordt onthutst gereageerd op de dood van Tioté. Bij de Magpies wordt hij geroemd om zijn betrokkenheid. Zoals die keer dat hij het vrouwenelftal een hart onder de riem kwam steken.

RIP Cheick Tiote - The @NUWFCOfficial Girls will always remember the night he came to visit our training session! Such sad news. pic.twitter.com/SBl3gpN0Zc