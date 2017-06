Waarom Bosz geschikt is voor Borussia Dortmund

Peter Bosz wordt de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. De oefenmeester groeide in een jaar uit tot meest geroemde coach van de Nederlandse velden. Hij werd trainer van het jaar en maakte vooral indruk met zijn speelwijze. Graag wilde hij het karwei doorzetten in Amsterdam, maar koele verhoudingen in zijn eigen staf hebben hem naar Duitsland gedreven, zo meldt De Telegraaf vandaag.

De krant beweert dat Bosz in conflict lag met assistenten Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman, Carlo L'Ami en Björn Rekelhof. Het kwartet trainers voelde zich te weinig gehoord in de beslissingen die werden genomen, terwijl Bosz op zijn beurt het volledige zeggenschap wilde hebben over de tactiek. Na de winterstop gooide de trainer alles overboord, schrijft De Telegraaf. Vanaf toen gold alleen nog Bosz zijn wil. Opvallend genoeg was dat het moment dat Ajax aantoonbaar beter ging voetballen.

Want wie tijdens de openingsweken had gezegd dat Bosz het jaar zou eindigen als trainer van Borussia Dortmund, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De eerste wedstrijden verliepen hopeloos. Ajax verloor bijvoorbeeld thuis van Willem II, en kwam eveneens in de eigen ArenA niet verder dan een gelijkspel tegen Roda JC. Bovendien werd de club kansloos uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, tegen het weinig aansprekende Rostov.

Maar Bosz bouwde aan zijn team. Harde maatregelen werden daar niet bij geschuwd, want hij maakte duidelijk kenbaar dat hij geen gebruik zou maken van de diensten van onder anderen Nemanja Gudelj, Riechedley Bazoer en Anwar El Ghazi. De trainer sleutelde aan zijn ideale formatie en vond die in de bekerwedstrijd tegen Willem II. Lasse Schöne werd de nieuwe verdedigende middenvelder en niet veel later begon het te lopen. Prijzen won Bosz desondanks niet met Ajax, maar met een Europa League finale kan het seizoen wel als geslaagd worden beschouwd.



Gekroond tot trainer van het jaar

Talenten

De openbaring lag hem vooral in het frisse aanvallende spel van Ajax, met onder meer een indrukwekkende doorbraak van een nieuwe lichting talenten. Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg, Donny van der Beek en Frenkie de Jong vestigden allemaal hun naam dit seizoen. Bosz wilde de klus klaren met deze jonge gasten, want de Apeldoorner voorspelt een gouden toekomst voor Ajax, maar daar beslissen de vertroebelde verhoudingen in eigen geledingen anders over.

Mede door zijn oog voor talent is Bosz een uitstekende kandidaat om de vacature van het Dortmund-trainerschap op zich te nemen. Met Ousmane Dembele, Julian Weigl, Christian Pulisic, Raphaël Guerreiro, Emre Mor en de afgelopen winter overgenomen Zweed Alexander Isak herbergt Dortmund enkelen van de grootste talenten op de Europese velden. De club haalde met Dan-Axel Zagadou bovendien een van de grote beloften voor de toekomst weg bij Paris Saint-Germain. Bosz heeft bij Ajax bewezen talent tot wasdom te kunnen laten komen en met het jonge kapitaal dat Dortmund heeft lopen, moet Bosz dan ook goed uit de voeten kunnen.

Vol gas

Belangrijk in het kneden van de talenten is vooral de manier waarop Bosz dat deed in de hoofdstad. In met name de Europese thuiswedstrijden met Olympique Lyon en Schalke 04 maakte zijn team indruk met pressie van achteruit. Met middenvelders Davy Klaassen en Hakim Ziyech voorop werden de tegenstanders compleet overlopen. Met zijn speelwijze past Bosz naadloos in die van zijn voorgangers bij Dortmund. Jürgen Klopp en Thomas Tüchel hanteerden ook vrijwel altijd een tactiek waarbij snelheid en spektakel voorop stonden.

Dat ging vaak naar behoren, maar soms ook minder goed. Hoewel Tüchel de beker won dit seizoen kreeg hij een week geleden te horen dat hij de laan uitgestuurd zou worden. Als iemand de vol gas-tactiek van de voorgaande jaren onder handen kan nemen is het Bosz wel. Bosz treedt als trainer van Borussia Dortmund in de voetsporen van Bert van Marwijk. Maar waar de oud-bondscoach zich kenmerkte door behoudend en pragmatisch spel heeft Bosz het risico nemen en afjagen tot kunst verheven. In het huidige Dortmund kan dat wel eens tot een verfrissend resultaat leiden.

Natuurlijk kleven er ook wel nadelen aan de aanstelling van de Nederlander, want Bosz heeft zoals bekend tijd nodig om een team naar zijn hand te zetten. Het leidde tot een achteraf cruciale mindere periode van Ajax dit seizoen. Krijgt Bosz de tijd bij Dortmund als het begin een drama is? Er zijn onzekerheden, maar met het afgelopen seizoen vers in het geheugen lijkt Bosz ook in de Europese top een innovatieve trainer te kunnen worden.



Na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United