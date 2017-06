De ontsnapping van Roda JC

Op rapport…Roda JC

Het is al vaker gebeurd, want Roda JC begint zich te ontpoppen tot een ervaren deelnemer van de play-offs om promotie/degradatie. Dit keer wist Roda JC ternauwernood degradatie af te wenden tegen Helmond Sport en boekte het een zuinige overwinning op MVV in de finale. In de derby zorgde verdediger en eigen talent Daryl Werker voor het verlossende doelpunt. Ironisch dat nu net Werker het doelpunt moest maken, want Kerkrade was opnieuw een slangenkuil met allerlei tropische verrassingen dit seizoen.

De Limburgers werden eind januari overgenomen door de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev. Op de valreep van de transfermarkt haalde Korotaev nog een blik nieuwe spelers, waarvan lang niet iedereen speelde in tweede seizoenshelft. Als klap op de vuurpijl hengelde de nieuwe eigenaar ook de voormalig Franse topspits Nicolas Anelka binnen als nieuwe adviseur. Korotaev zit inmiddels in hechtenis in Dubai en wacht mogelijk een gevangenisstraf. De soap mag met recht een grote poppenkast genoemd worden.

De resultaten werden amper beter van de vele aankopen en Roda kwam dan ook serieus in degradatiegevaar. In april werd al bekend dat trainer Yannis Anastasiou de stap zou maken naar KV Kortrijk na dit seizoen, maar de Griek kreeg niet eens de gelegenheid het voetbaljaar af te maken. De oud-spits van de club kon voor de finalewedstrijden van de play-offs zijn biezen pakken. Huub Stevens werd gebeld om Roda JC erdoorheen te loodsen, wat dus lukte via de goal van Werker.



De leiding van Roda JC

Top: Benjamin van Leer

Benjamin van Leer genoot zijn opleiding bij PSV. In 2014 trok hij naar Limburg, waar hij uitgroeide tot een uitstekende Eredivisie-keeper. Sc Heerenveen zou zelfs genoemd worden als een volgende bestemming in zijn loopbaan. De keeper was een van de spaarzame lichtpuntjes bij Roda JC met zijn reflexen en volwassen spel.

Flop: Simon Church

Zijn naam was zijn kwaliteiten vooruitgesneld. Spits Simon Church werd afgelopen zomer overgenomen van Aberdeen. De Welshmen had net het Europees kampioenschap in Frankrijk erop zitten voor zijn land. Church deed zelfs twee wedstrijden mee voor het verrassende Wales, onder meer de verloren halve finale tegen latere eindwinnaar Portugal. In Nederland was zijn jaar kommer en kwel. In de eerste wedstrijden voor zijn nieuwe club maakte hij weinig indruk, en vervolgens lag hij praktisch het hele jaar eruit met een heupblessure.

Doorgebroken talent: Daryl Werker

Zoals gezegd nota bene eigen kweek die Roda JC in de Eredivisie houdt. De in het Zuid-Limburgse Mechelen geboren Werker veroverde dit seizoen een basisplaats en zag zijn doorbraak beloond worden met een nieuw contract. De centrale verdediger verlengde zijn verbintenis met drie jaar en ligt nu tot 2020 vast.

Verrassing: Abdul Ajagun

Niet iedereen was een versterking van de talloze spelers die hun heil zochten in Kerkrade. Zo hebben we Lyes Houri, Stefan Savic en Beni Badibanga amper kunnen betrappen op een toegevoegde waarde, maar wie wel zijn steentje bijdroeg in de handhaving was Abdul Ajagun. Het handenbindertje kwam afgelopen zomer over van Panathinaikos en liet zien van meerwaarde te zijn. De Nigeriaan maakte in Eredivisie vijf doelpunten en gaf twee beslissende voorzetten. Geen statistieken om heel enthousiast van te worden, maar Ajagun had als een van de weinigen nog iets van dreiging in zijn spel.



Uitblinker dit seizoen bij Roda JC: keeper Benjamin van Leer

Topscorers:

Abdul Ajagun 5

Mitchell Paulissen 4

Christian Kum 3

Assists:

Mikhail Rosheuvel 5

Adil Auassar 4

Mitchell Paulissen 3

Grootste zege: 4-0 (Excelsior-thuis)

Grootste nederlaag: 5-0 (Feyenoord-uit)