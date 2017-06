Het ballenmeisje: Ana Bekoa

Nu alle Europese zomercompetities zijn beëindigd en ook de Champions League-finale achter de rug is, kan er definitief een punt achter het seizoen 2016/17. De komende maand kan de blik op de Confederations Cup. Mexico vormt de vertegenwoordiger van Noord- en Midden-Amerika. Een mooie reden om daar rond te kijken voor onze maandagrubriek. Ons ballenmeisje is deze week... Ana Bekoa.

De wereld kan de komende weken genieten van haar voetballende landgenoten, die op Russiche bodem minimaal de halve finale proberen te bereiken tijdens de Confederations Cup. Met het oog op de poule-indeling geen onlogische gedachte. Portugal (18 juni), Nieuw-Zeeland (21 juni) en Rusland (24 juni) vormen de groepsopponenten. Marco Fabián zal zich op het middenveld hartelijk uit kunnen leven. Of Bekoa erbij is, valt te twijfelen.





We moeten immers met het oog op haar status voortaan spreken van een ex-WAG, want haar relatie met Fabián is vorig jaar op de klippen gelopen. De twee tortelduifjes gingen bijna zes en een halfjaar met elkaar door het leven. Daardoor was er sprake van een ware glamourrelatie. Fabián, de nu 28-jarige middenvelder van Eintracht Frankfurt met ruim dertig caps achter zijn naam voor de nationale ploeg van Mexico. En natuurlijk Bekoa, die in Nederland en de rest van Europa overigens wat minder bekend is.



In eigen land is ze een echte ster. Bekoa is presentatrice, actrice en fotomodel. Ze werd op 19 juli 1989 geboren in Mexico City, eigenlijk in één van de voorsteden. Al op prille leeftijd droomde ze ervan om beroemd te worden. Acteren, presenteren, zingen, ze probeerde van alles aan te pakken om de eerste stappen te zetten op weg naar haar verlangde roem. Al kreeg haar carrière op jonge leeftijd wel een knauw toen haar beide ouders kort achter elkaar overleden.





Gelukkig sprokkelde ze haar moed weer bij elkaar en bouwde ze verder aan haar carrière. In 2009 kreeg ze haar eerste rol in een tv-serie. In Hasta que el dinero nos separe speelde ze ruim zestig afleveringen Rubi. Die rol vulde ze in met verve. Het leverde haar in 2011 een nieuwe rol op. Nu als Diana Díaz in de serie Dos Hogares. Deze serie was zelfs meer dan negentig keer op de buis te zien.



In 2013 schitterde ze vervolgens ook in Libre para amarte, dat wekelijks te zien was op de Mexicaanse televisie. Via YouTube zijn de afleveringen nog steeds terug te kijken. Daar is ook een compilatie te vinden van diverse fotosessies die ze onderging en waarbij ze weinig verhulde van haar lichaam. Ze stond aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al in diverse mode- en lifestyle magazines. Nu nog steeds overigens.





Op social media is Bekoa ook een populair doelwit. Op Instagram telt ze ruim 322.700 volgers, op Twitter heeft ze net iets meer dan 124.000 trouwe fans en haar pagina op Facebook is zo'n 29.000 keer geliket. Niet helemaal verbazingwekkend, als de kiekjes daarop worden bekeken. Of de aantallen nog zullen groeien? Wie weet helpt een bezoekje aan de Confederations Cup daarin. We wensen Mexico in ieder geval heel veel succes!